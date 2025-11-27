Ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών για επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, σε έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το δικαστήριο στα Χανιά μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος παρά τις 50 μαχαιριές δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του.

Είχαν προηγηθεί η ανάλογη εισαγγελική πρόταση, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του ο 28χρονος.

Πώς έγινε η επίθεση

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιος και ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ήδη ιδιαίτερα τεταμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

«Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρέφει στο σπίτι γίνεται καυγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγιά και αρχίζει και του επιτίθεται.

Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε. Πήρε τρία μαχαίρια διαφορετικά» τόνισε η Εισαγγελέας της Έδρας στην πρότασή της.

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 μέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.