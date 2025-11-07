Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο 79χρονος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της 49χρονης κόρης του ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 49χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί.