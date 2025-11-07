Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Προσήχθη η κόρη του
Στο Νοσοκομείο Αγρινίου διακομίστηκε με τραύματα από μαχαίρι, το πρωί της Παρασκευής ένας 79χρονος.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με το agrinionews, ο 79χρονος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της 49χρονης κόρης του ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 49χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί.
