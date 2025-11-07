newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 79χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Προσήχθη η κόρη του
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 10:08

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου διακομίστηκε με τραύματα από μαχαίρι, το πρωί της Παρασκευής ένας 79χρονος.

Σύνταξη
Vita.gr
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην αστυνομία του Αγρινίου, για τον τραυματισμό ηλικιωμένου από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο 79χρονος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της 49χρονης κόρης του ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 49χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί.

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη πλέον η έκδοσή του για όσους δεν τον είχαν αποκτήσει – 5 εκατ. πολίτες τον έχουν ήδη λάβει
Ελλάδα 07.11.25

Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη πλέον η έκδοσή του για όσους δεν τον είχαν αποκτήσει – 5 εκατ. πολίτες τον έχουν ήδη λάβει

O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών.

Σύνταξη
Live οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή - Live οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ' όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη πλέον η έκδοσή του για όσους δεν τον είχαν αποκτήσει – 5 εκατ. πολίτες τον έχουν ήδη λάβει
Ελλάδα 07.11.25

Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη πλέον η έκδοσή του για όσους δεν τον είχαν αποκτήσει – 5 εκατ. πολίτες τον έχουν ήδη λάβει

O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως

Σύνταξη
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Live οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: Το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή - Live οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο