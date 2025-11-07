Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Αιγάλεω. Ένας πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι κατά της κόρης του.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι της οικογένειας στο Αιγάλεω. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο 74χρονος πατέρας ξεκίνησε να διαπληκτίζεται με την 29χρονη κόρη του με αποτέλεσμα να τη χτύπησε με μαχαίρι στο λαιμό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο 74χρονος έχει συλληφθεί με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοκατοχής.