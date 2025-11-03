Η 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων για επιστροφή επιμέλειας παιδιών στην ίδια. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον.

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή.

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», αναφέρεται στην αίτηση.

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος – Είχε ισχυριστεί ότι ήταν ταξίδι

Ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας του. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.