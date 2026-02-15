Αλεξανδρούπολη: Νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές ηλικιωμένος άντρας – Τρεις συλλήψεις

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στην οικία του στο κέντρο της πόλης, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων, για τη δολοφονία του ηλικιωμένου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Evros-news.gr, οι τρεις νεαροί, δύο ανήλικοι, ο ένας από αυτούς 15χρονος, και ένας ενήλικος Ρομά – φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του 82χρονου ηλικιωμένου με σκοπό να του αποσπάσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ηλικιωμένος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Το θύμα εντοπίστηκε από τον αδελφό του, ο οποίος τον αναζητούσε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος είχε καταγγείλει πρόσφατα την κλοπή της τραπεζικής του κάρτας, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αφαιρεθεί στη λαϊκή αγορά. Μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της πόλης, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους υπόπτους