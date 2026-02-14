newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Η Βενεζουέλα απελευθερώνει 17 πολιτικούς κρατούμενους
Η Βενεζουέλα απελευθερώνει 17 πολιτικούς κρατούμενους

Συγγενείς των κρατουμένων έξω από τη φυλακή συμμετείχαν σε απεργία πείνας που ξεκίνησαν οι κρατούμενοι, αφού απελευθερώθηκαν μόνο 17 από τους περισσότερους από 50 κρατούμενους

Το Σάββατο, η Βενεζουέλα απελευθέρωσε 17 πολιτικούς κρατούμενους, σύμφωνα με ανάρτηση της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αντιπολιτευτικού κινήματος Vente Venezuela στο X.

Η μη κυβερνητική οργάνωση CLIPPVE ανέφερε ξεχωριστά την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, μεταξύ των οποίων 10 άνδρες και 7 γυναίκες από τη φυλακή Zona 7 στο Καράκας.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγγενείς των κρατουμένων έξω από τη φυλακή συμμετείχαν σε απεργία πείνας που ξεκίνησαν οι κρατούμενοι, αφού απελευθερώθηκαν μόνο 17 από τους περισσότερους από 50 κρατούμενους.

Η CLIPPVE ανέφερε ότι η διαμαρτυρία αποτελεί απαίτηση προς την κυβέρνηση να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, να χορηγήσει ελευθερία σε όλους τους κρατούμενους του κέντρου.

Μία αργή διαδικασία

Η Βενεζουέλα απελευθερώνει σταδιακά τους κρατούμενους μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Ιανουαρίου, αν και η διαδικασία έχει προκαλέσει κριτική από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οικογένειες που υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός είναι αργός και δεν υπάρχει διαφάνεια.

Οι αποφυλακίσεις έρχονται μετά την αναβολή, την Πέμπτη, από τους βενεζουελάνους βουλευτές της συζήτησης για ένα νομοσχέδιο αμνηστίας που αποσκοπεί στην άμεση χάρη των ατόμων που έχουν φυλακιστεί για συμμετοχή σε πολιτικές διαμαρτυρίες.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Foro Penal δηλώνει ότι έχει επαληθεύσει περισσότερες από 430 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων από τις 8 Ιανουαρίου, αν και δεν περιλαμβάνει σε αυτόν τον αριθμό όσους έχουν μεταφερθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η οργάνωση εκτίμησε το Σάββατο ότι περισσότεροι από 644 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν φυλακισμένοι, αριθμός που περιλαμβάνει 47 άτομα των οποίων η τύχη είναι άγνωστη και 57 άτομα που πρόσφατα αναφέρθηκαν ως κρατούμενοι.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά πολιτικούς κρατούμενους και δηλώνει ότι όσοι βρίσκονται στη φυλακή έχουν διαπράξει εγκλήματα.

Οι αξιωματούχοι έχουν δώσει έναν πολύ υψηλότερο αριθμό αποφυλακίσεων – σχεδόν 900 – συμπεριλαμβάνοντας στις μετρήσεις τους και τις αποφυλακίσεις των προηγούμενων ετών.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ποτέ επίσημη λίστα με τον αριθμό των κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν, ούτε με τα ονόματά τους.

