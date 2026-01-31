Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Το Καράκας ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα την Παρασκευή. Η είδηση ανακοινώθηκε από την αναπληρώτρια πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες σε εκδήλωση στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Θέλω να ανακοινώσω ότι αποφασίσαμε να προωθήσουμε νόμο γενικής αμνηστίας που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της πολιτικής βίας από το 1999», δήλωσε.

«Τους δίνουμε την ευκαιρία να ζήσουν με ειρήνη και ηρεμία στη Βενεζουέλα. Ζητώ από όλους να μην επιβάλλουν βία ή εκδίκηση, ώστε να μπορούμε όλοι να ζούμε με σεβασμό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή είχε ήδη συζητηθεί πριν οι ΗΠΑ απαγάγουν τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Η χάρη θα μπορούσε να επεκταθεί σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν ανοιχτές δικαστικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη των απελευθερώσεων, οι οποίες ήταν αργές και σταδιακές από τη στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον Νικολάς Μαδούρο τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, ο οποίος κρατείται όμηρος ακόμα και σήμερα.

Νομοσχέδιο «Fast Track» για την αμνηστία στη Βενεζουέλα

H πρόεδρος επιτάχυνε τη σύνταξη ενός νομοσχεδίου, αναθέτοντας το έργο αυτό στην Επιτροπή για την Επανάσταση της Δικαιοσύνης, υπό την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και στο Πρόγραμμα Συνύπαρξης και Ειρήνης, που ιδρύθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή ηγετών του κινήματος του Τσάβες και εξέχοντων προσωπικοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Το νομοσχέδιο θα εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Ελ Παΐς.

Η προσωρινή πρόεδρος ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή εθνικής διαβούλευσης για ένα νέο δικαστικό σύστημα και αναγνώρισε τις δικαστικές καθυστερήσεις και τη διαφθορά.

Πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο μέτρο επιείκειας από αυτά που εφαρμόζονται επί του παρόντος, δεδομένου ότι οι αποφυλακισμένοι έχουν βγει από τη φυλακή, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε προληπτικά μέτρα, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση δηλώσεων ή ακόμη και απαγόρευση πρόσβασης σε ορισμένες θέσεις εργασίας. Είναι επίσης εύκολοι στόχοι εκβιασμού εάν τους σταματήσουν σε αστυνομικό έλεγχο σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα.

Ο μελλοντικός νόμος, όπως προειδοποίησε η προσωρινή πρόεδρος, θα εξαιρεί από αυτό το μέτρο επιείκειας όσους έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, εγκλήματα ναρκωτικών και κοινά εγκλήματα. «Έρχομαι σε αυτή την αίθουσα ως πρόεδρος, αλλά και ως δικηγόρος», δήλωσε η Ροντρίγκες.

Η ανακοίνωση της Ντέλσι Ροντρίγκες

«Θέλω να ανακοινώσω ότι αποφασίσαμε να επιβάλουμε έναν νόμο γενικής αμνηστίας που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο πολιτικής βίας από το 1999 έως σήμερα και είναι υπεύθυνος για την επιτροπή της επανάστασης για τη δικαστική επανάσταση και το πρόγραμμα για τη δημοκρατική συνύπαρξη και την ειρήνη, έτσι ώστε τις επόμενες ώρες, με επείγουσα διαδικασία, να υποβληθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Και ζητώ εκ νέου τη μέγιστη συνεργασία του νομοθετικού σώματος της Βενεζουέλας.

Ας είναι ένας νόμος που θα χρησιμεύσει για την επούλωση των πληγών που άφησαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, η βία, ο εξτρεμισμός, που θα χρησιμεύσει για την ενίσχυση της δικαιοσύνης στη χώρα μας και που θα χρησιμεύσει για την ενίσχυση της συνύπαρξης μεταξύ των Βενεζουελάνων».