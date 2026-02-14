Η φον ντερ Λάιεν δηλώνει έτοιμη για την υλοποίηση της ρήτρας άμυνας της ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε από τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου το Σάββατο, ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «υλοποιήσει» ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που θα βασίζεται στην ιδρυτική της συνθήκη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η αμοιβαία άμυνα δεν είναι προαιρετική αποστολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στη διάσκεψη.

«Είναι συλλογική μας δέσμευση να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση επιθετικότητας, ή με απλά λόγια: ένας για όλους και όλοι για έναν. Και αυτό είναι το νόημα της Ευρώπης» συμπλήρωσε. Το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ έχει προταθεί ως σχέδιο Β για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς πλέον υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ λειτουργεί λίγο «πιο ελαστικά» από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, όμως παρόλα αυτά υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παρέχουν «βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον άλλου κράτους-μέλους της Ένωσης.

Ήρθε η ώρα της ρήτρας Άμυνας για την ΕΕ;

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρώπης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Η αμοιβαία άμυνα δεν είναι προαιρετική για την ΕΕ. Είναι υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη μας, το Άρθρο 42.7», προσθέτοντας ότι «είναι συλλογική μας δέσμευση να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας».

Η επικαιροποίηση του Άρθρου 42.7 είναι μια απάντηση απέναντι στις τακτικές Τραμπ, από την επίθεση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κατά της Ευρώπης στη διάσκεψη του Μονάχου πέρυσι, την αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, την απειλή προσάρτησης της Γροιλανδίας (ευρωπαϊκού εδάφους) και τον εξαναγκασμό της Ευρώπης σε μεγαλύτερα έξοδα στα εξοπλιστικά δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα προστατεύουν για πολύ την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ομολογουμένως, χρειάστηκε κάποια θεραπεία σοκ», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Και έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια που δεν μπορεί κανείς να επιστρέψει πίσω».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρώπη κινούνταν όλο αυτό το διάστημα αμυντικά απέναντι στις ΗΠΑ, υποχωρώντας σε όλα σχεδόν τα αιτήματα του προέδρου των ΗΠΑ.