ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό του μετά την πρόκρισή του στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας (Χαλκίδα, 5-7/3), αυτή τη φορά για την 18η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Οι ερυθρόλευκες επικράτησαν με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) της ΑΕΚ, στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, πετυχαίνοντας 16 μπλοκ και με πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα, με 25 πόντους (16 η Κονέο, 14 η Αμπντεραχίμ).

Πλέον η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ρίχνει το βάρος στο CEV Champions League, καθώς την Τρίτη (17/2) στις 19:00, αντιμετωπίζει την ισχυρή Μιλάνο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το πρώτο ματς των playoffs.

Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τώρα,, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 8-5, όμως ανέβασε «στροφές» και ισοφάρισε σε 8-8, με την Αμπντεραχίμ, ενώ πάτησε «γκάζι» και ξέφυγε με 13-9, με μπλοκ της Εμμανουηλίδου! Ο Θρύλος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με επίθεση της Κούμπουρα, «απομακρύνθηκε» με 17-10, με την Ηλιοπούλου να κερδίζει μπλοκ, για το +8 (13-21). Με επίθεση της Αμπντεραχίμ, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο +9 (16-25) και στην κατάκτηση του πρώτο σετ (0-1).

Δυνατά «μπήκε» ο Ολυμπιακός στο δεύτερο σετ και με πλασέ της Αμπντεραχίμ, προηγήθηκε με +5 (7-12), ενώ με δύο διαδοχικά μπλοκ των Στεβάνοβιτς και Κονέο, «ανέβηκε» στο +7 (9-16). Με άσο της Εμμανουηλίδου, ο Θρύλος πήρε προβάδισμα με 18-9, με την Αμπντεραχίμ να «γράφει» το 21-10, με εξαιρετική επίθεση! Οι γηπεδούχες αντέδρασαν και πλησίασαν σε 23-19, όμως οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το σετ (0-2), με 25-19 και μπλοκ της Κούμπουρα.

Στο τρίτο σετ, οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 6-3, με καρφί της Κούμπουρα, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκαν πίσω με τρεις πόντους (12-9, 13-10). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και προσπέρασε και πάλι (15-16), με επίθεση της Κονέο, όμως στην εξέλιξη του σετ, η ΑΕΚ ξέφυγε με +6 (25-19) και μείωσε σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και με την Εμμανουηλίδου στο σερβίς, με δύο άσους, προηγήθηκαν με 7-3, με την Στεβάνοβιτς να «γράφει» το 8-3. Οι «κιτρινόμαυρες» μείωσαν σε 8-6, αλλά η Αμπντεραχίμ ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +5 (7-12). Με επίθεση της Κούμπουρα, οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα εννέα πόντων (7-16), το οποίο διατήρησε (11-20) η Σέρβα διαγώνια, με μπλοκ, ενώ μετά από άουτ των γηπεδούχων, η διαφορά αυξήθηκε σε +10 (11-21). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 25-14 και στη νίκη με 3-1 σετ, μετά από άουτ επίθεση της ΑΕΚ.

Τα σετ (1-3): 16-25, 19-25, 25-19, 14-25

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 4 άσους, 47 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 55 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 10 (8/16 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 4 (3/5 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ματέι 9 (8/31 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 30% άριστες), Ντιούφ 8 (8/43 επ.), Κυπαρίσση 16 (15/41 επ., 1 άσος, 45% υπ. – 25% άριστες), Σέτναν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ., 46% υπ. – 23% άριστες), Κλέπκου 3 (2/16 επ., 1 άσος, 20% υπ. – 10% άριστες), Καββαδία 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βουλγαράκη (λ.)

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 9 (4/5 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 25 (20/55 επ., 5 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 9 (4/12 επ., 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/35 επ., 1 άσος, 59% υπ. – 41% άριστες), Κόνεο 16 (13/35 επ., 3 μπλοκ, 33% υπ. – 17% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 59% υπ. – 37% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Καρκάσες 1 (1/1 επ.), Ζαφειρίου Β. (0/3 επ.)

«Καταπληκτικό παιχνίδι από την Ηλιοπούλου»

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάσεβιτς: «Σίγουρα, αυτή ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, σε ένα δύσκολο γήπεδο. Τα στατιστικά μας στην επίθεση δεν ήταν καλά, αλλά το μπλοκ, η άμυνα και το σερβίς μας λειτούργησαν πολύ καλά στο μεγαλύτερο μέρος του ματς. Στο τέλος, αυτό έκανε τη διαφορά. Θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην πασαδόρο μας, την Ελισάβετ (σ.σ. Ηλιοπούλου), που έπαιξε καταπληκτικά και σήμερα! Χθες βράδυ, δεν ήμασταν σίγουροι αν θα αγωνιστεί, διότι ήταν άρρωστη, οπότε η απόδοσή της ήταν εκπληκτική. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το CEV Champions League, ένα μεγάλο ματς με την Μιλάνο. Σίγουρα, η ιταλική ομάδα είναι το φαβορί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την πιέσουμε στο γήπεδό μας, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε».