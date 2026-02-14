Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι το μεσημέρι του Σαββάτου η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. O καλός καιρός σε συνδιασμό με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έβγαλε τους περισσότερους καταναλωτές στους δρόμους.
Κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στον Κηφισό, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Ποσειδώνος, στην Ηλιούπολη προς Άλιμο, στην Αλεξάνδρας, στην Αρδηττού, στην Καλλιρρόης, στην Σταδίου και στην Πανεπιστημίου.
