Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:24

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε την Παρασκευή το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κατηγορώντας το ότι δεν συμμορφώθηκε με μια ομοσπονδιακή έρευνα και ζητώντας έγγραφα για να διαπιστώσει εάν το είχε λάβει παράνομα υπόψη τη φυλή των φοιτητών στη διαδικασία εισαγωγής. 

Η κίνηση αυτή έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του ζητούσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ για να διευθετήσει τις έρευνες σχετικά με τις πολιτικές του πανεπιστημίου, μετά από μια είδηση που ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε αποσύρει το αίτημά του για πληρωμή από το πανεπιστήμιο της Ivy League. 

Οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για σχόλιο. 

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από το Χάρβαρντ και πολλά άλλα πανεπιστήμια για θέματα όπως οι φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, η πολυμορφία στον πανεπιστημιακό χώρο και οι πολιτικές για τα τρανσέξουαλ άτομα. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή σε δελτίο τύπου ότι το Χάρβαρντ «επανειλημμένα επιβράδυνε το ρυθμό παραγωγής και αρνήθηκε να παράσχει τα σχετικά δεδομένα και έγγραφα», συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εισαγωγής και της αλληλογραφίας που σχετίζεται με τα απαγορευμένα προγράμματα πολυμορφίας, ισότητας και ένταξης. 

Η νομική μάχη του Τραμπ με τα πανεπιστήμια

Στην καταγγελία που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι τα ζητούμενα έγγραφα θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με την απόφαση του 2023 του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία έκρινε ότι τα προγράμματα εισαγωγής σε πανεπιστήμια που λαμβάνουν υπόψη τη φυλή είναι αντισυνταγματικά. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι άσκησε την αγωγή «αποκλειστικά για να υποχρεώσει το Χάρβαρντ να παράσχει έγγραφα που σχετίζονται με οποιαδήποτε συνεκτίμηση της φυλής στις εισαγωγές» και «δεν κατηγορεί το Χάρβαρντ για οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά, ούτε επιδιώκει χρηματική αποζημίωση ή την ανάκληση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης». 

Πέρυσι, η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί σε ερευνητές του Χάρβαρντ, με την αιτιολογία ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης εβραίων φοιτητών στον χώρο του, γεγονός που οδήγησε το Χάρβαρντ να προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

Οι προσπάθειες του Τραμπ να παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του Χάρβαρντ αντιμετώπισαν νομική αντίσταση και οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι στιγμής. 

