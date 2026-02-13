Ρεν – Παρί Σεν Ζερμέν 3-1: Ήττα στο «Ροαζόν Παρκ» για τους πρωταθλητές
Η Ρεν «πάτησε» με 3-1 την Παρί Σεν Ζερμέν και θα τη ρίξει από την κορυφή αν η Λανς νικήσει την Παρί FC.
Ηχηρό χαστούκι για την Παρί Σεν Ζερμέν! Η Ρεν επικράτησε με 3-1 των πρωταθλητών στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Ligue 1 και αν η Λανς νικήσει αύριο (14/2) την Παρί FC θα την γκρεμίσει από την κορυφή.
Με αυτό το τρίποντο οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στην πέμπτη θέση και συνεχίζουν να παλεύουν για την έξοδό τους στην Ευρώπη. Το σκορ άνοιξε στο 34′ ο Ταμάρι με άψογο πλασέ και στο 69′ ο Λεπόλ με κεφαλιά έκανε το 2-0. Δύο λεπτά μετά ο Ντεμπελέ με κοντινή κεφαλιά μείωσε σε 2-1, αλλά στο 81′ ο Εμπολό έγραψε το τελικό 3-1.
Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 6/2
Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1
Μονακό-Ναντ
Σάββατο 7/2
Μαρσέιγ-Στρασβούργο
Λιλ-Μπρεστ
Παρί-Λανς
Κυριακή 8/2
Χάβρη-Τουλούζ
Λοριάν-Ανζέ
Μετς-Οσέρ
Λιόν-Νις
Η βαθμολογία:
