sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Παρί FC στα χνάρια της Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:16

Η Παρί FC στα χνάρια της Παρί Σεν Ζερμέν

Όπως άλλοτε η Παρί ΣΖ του εμίρη, έτσι και η φιλόδοξη Paris FC στρέφεται στη Serie A για να χτίσει το νέο της πρόσωπο.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Αλλάζουν δύο γράμματα στο όνομα, όχι όμως και η ποδοσφαιρική λογική. Η Παρί FC επιχειρεί να μιμηθεί το μονοπάτι που χάραξε πριν από δεκαπέντε χρόνια η Παρί Σεν Ζερμέν: να αντλήσει ποιότητα, εμπειρία και υπεραξία από το ιταλικό πρωτάθλημα, ώστε να επιταχύνει την αγωνιστική και οργανωτική του μετάβαση. Η επικείμενη άφιξη του Τσίρο Ιμόμπιλε επιβεβαιώνει μια στρατηγική «all’italiana», που ήδη έχει αποτυπωθεί στο ρόστερ των Παριζιάνων.

Οι νέοι ιδιοκτήτες του συλλόγου, η οικογένεια Arnault, με τη συμμετοχή της Red Bull και την εποπτεία του Γιούργκεν Κλοπ ως στρατηγικού συμβούλου του μειοψηφικού μετόχου, επέλεξαν μια πιο προσεκτική εκδοχή του «παριζιάνικου μοντέλου». Όχι καταιγισμό μεταγραφών, όπως η PSG του 2011, αλλά στοχευμένες κινήσεις από τη Serie A, με στόχο αρχικά τη σταθεροποίηση στη Ligue 1 και στη συνέχεια την οικοδόμηση βάσεων για ανάπτυξη.

Ο πρώτος κρίκος αυτής της αλυσίδας ήταν ο Μαξίμ Λόπες. Μετά τη θητεία του στη Σασουόλο και τη Φιορεντίνα, επέστρεψε στη Γαλλία για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Paris FC, ήδη από τη Ligue 2. Γρήγορα έγινε αρχηγός και μεταφορέας νοοτροπίας και εμπειρίας, έχοντας αποκομίσει πολύτιμο «know-how» από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος είχε μιλήσει νωρίς για τα όρια της ομάδας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ποιοτικής ενίσχυσης.

Ακολούθησε η στροφή στους νεότερους. Οι δανεισμοί των Ντιέγκο Κόπολα και Λούκα Κολεόσο εντάσσονται σε αυτή τη λογική: παίκτες γεννημένοι το 2003 και το 2004 αντίστοιχα, με προοπτική εξέλιξης, που έρχονται να καλύψουν κενά σε άμυνα και επίθεση. Ο Κολεόσο μάλιστα συστήθηκε με το… καλημέρα, σκοράροντας στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και αφήνοντας υποσχέσεις για συνέχεια.

Το παζλ συμπληρώνεται από ποδοσφαιριστές με παρελθόν στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπως ο Τζόναθαν Ικονέ, που επέστρεψε στο Παρίσι –αυτή τη φορά στην πλευρά της FC– μετά τη Φιορεντίνα και το σύντομο πέρασμα από την Κόμο. Παίκτες που δεν αποτελούν «βόμβες», αλλά εγγυήσεις αξιοπιστίας σε ένα πρότζεκτ που αναζητά ισορροπία.

Η ιστορική σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Το 2011, η PSG του Κατάρ ξεκίνησε την επανάστασή του από τη Serie A: Χαβιέρ Παστόρε από την Παλέρμο, Σιρίγκου, Τιάγκο Μότα, και στη συνέχεια μια ατελείωτη λίστα από Ιμπραΐμοβιτς, Τιάγκο Σίλβα, Λαβέτσι, Καβάνι, Βεράτι, Μαρκίνιος, Μπουφόν, Ντοναρούμα, μέχρι τους πιο πρόσφατους Χακίμι, Σκρίνιαρ και Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Εκείνο το σχέδιο ήταν ακριβό, θεαματικό και άμεσα φιλόδοξο.

Η Παρί FC κινείται σε χαμηλότερους τόνους, αλλά με ξεκάθαρη ανάγκη: γκολ, εμπειρία και προσωπικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο Ιμόμπιλε, που καλείται να ανεβάσει το επίπεδο της επίθεσης, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα παρά τις καλοκαιρινές προσθήκες. Υπό τις οδηγίες του Στεφάν Ζιλί, και με ανοιχτό το ερώτημα της τεχνικής ηγεσίας, ο σύλλογος αναζητά άμεσα αποτελέσματα χωρίς να τινάξει στον αέρα τη συνοχή του.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Παρί FC δεν επιχειρεί να γίνει Παρί ΣΖ από τη μία μέρα στην άλλη. Επιλέγει όμως συνειδητά το ίδιο «κανάλι» – το ιταλικό ποδόσφαιρο – ως δεξαμενή εμπειρίας και ποιότητας. Αν αυτή η πιο μετρημένη εκδοχή του παριζιάνικου ονείρου αποδειχθεί αποτελεσματική, θα φανεί στο χορτάρι. Προς το παρόν, η Serie A αποτελεί ξανά τον καθρέφτη στον οποίο το Παρίσι κοιτά για να δει το μέλλον του.

Headlines:
World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!

Η Τσέλσι βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ήταν... μπλε οδοστρωτήρας και πήρε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Ταινία τρόμου; 01.02.26

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο