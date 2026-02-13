Μεντιλίμπαρ: «Να συγκεντρωθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο γήπεδο»

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (14/02, 19.30, NS Prime) για την 21η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την ομάδα της Βοιωτίας.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη Nova και ανέλυσε την ήττα από τον Παναθηναϊκό, σχολίασε τον αποκλεισμό του Λεβαδειακού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ, ενώ στάθηκε και στις 100 συμμετοχές του Ορτέγκα με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είπε: «Αναλύουμε το παιχνίδι και βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αν παίζαμε ξανά σε 3 μέρες, δεν θα κάναμε τα ίδια λάθη. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας και να πάμε στα επόμενα ματς με περισσότερη συγκέντρωση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο».

Επόμενος αντίπαλος ο Λεβαδειακός, μια ομάδα εντυπωσιακή, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλλου. Θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του ένα πιθανό ψυχολογικό άδειασμα της ομάδας του Λεβαδειακού;

«Είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν και κατάφεραν με τις νίκες τους να φτάσουν ως τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αν είχαν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό με περισσότερες πιθανότητες. Όταν μια ομάδα χάνει, χάνεται και η αυτοπεποίθηση. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό, για να μην τους επιτρέψουμε να βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση».

100 ματς συμπλήρωσε ο Φρανθίσκο Ορτέγκα, κάποιες φορές τα ακούει απ’ τον «δάσκαλο» Μεντιλίμπαρ, ωστόσο του έχει δώσει τα περισσότερα ματς στη θητεία του στον Ολυμπιακό. Θέλουμε το σχόλιο του γι’ αυτά τα 100 ματς.

«Για να το καταφέρνει αυτό μέσα σε 2 χρόνια, σημαίνει πως το έχει κατακτήσει ο ίδιος! Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, το αποδεικνύει η καθημερινή του δουλειά. Προσπαθεί να αφομοιώσει αμέσως, κάθε πληροφορία που του δίνεις και τον συγχαίρουμε γι’ αυτό το ορόσημο!».