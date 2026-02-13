Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε πρώτη φάση οι συντάκτες που λαμβάνουν τις ενημερώσεις της προεδρίας σάστισαν καθώς το ύφος και η γλαφυρότητα των περιγραφών δεν συνηθίζεται σε τέτοιο θεσμικό επίπεδο από τον πρώτο πολιτειακό θεσμό του Κράτους.

Σε δεύτερη φάση προέκυψε ότι μόνο για τον κ. Τσίπρα ο συντάκτης της προεδρίας – προφανώς με την έγκριση του Προέδρου – έγινε τόσο εκτενής αναφορά και περιγραφή του περιεχομένου της συνάντησης και το κυριότερο και με το τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Δεν έγινε δηλαδή το ίδιο μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε με τον Κώστα Καραμανλή ούτε μετά τη συνάντηση με τον Λουκά Παπαδήμο.

Οι διαρροές από το προεδρικό

Οι διαρροές ως συνήθως περιείχαν αναφορές στα όσα είπε κατά μείζονα λόγο ο κ. Τασούλας και κάποιες γενικές αναφορές για το περιεχόμενο της κουβέντας.

Το πλέον παράδοξο από την προεδρία όμως που εκφεύγει κάθε λογικής και έκανε να σπάσουν τα τηλέφωνα στην Αμαλίας ήταν οι αξιολογικές κρίσεις της προεδρίας για το τι έχει στο μυαλό του Αλέξης Τσίπρας για την Συνταγματική Αναθεώρηση και το νέο κόμμα.

«Ο Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα» γράφει ο συντάκτης του ενημερωτικού της Προεδρίας, σαν κανονικός συντάκτης είπαν και όσοι διάβασαν τη διαρροή.

Από την Αμαλίας που πήρε είδηση τη διαρροή από τις δημοσιεύσεις στα sites βγήκε μια άτυπη ενημέρωση στην οποία οι άνθρωποι του Τσίπρα θύμιζαν απλά και λιτά τα όσα είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση στα Γιάννενα: «Μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Καμία συναίνεση φυσικά συμπλήρωνε η Αμαλίας «με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».

Βέβαια η προεδρία εσχάτως κάνει και ρεπορτάζ και το δίνει και στα μέσα ενημέρωσης γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η κρίση ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα πάρει μέρος στο δημόσιο διάλογο γιατί δεν έχει φτιάξει ακόμη το κόμμα του.

«Η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης» σημειώνει η Αμαλίας.

Το να διαφωνεί πάντως ένας πρώην πρωθυπουργός με τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα πράγμα. Το να ερμηνεύει όμως την άρνηση του κ. Τσίπρα να μην δώσει συναίνεση στον κ. Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό.

Όταν μάλιστα η άρνηση αυτή προκαλεί και αντανακλαστικά πολιτικής εκδίκησης, ε τότε μάλλον δικαιώνονται όλοι όσοι μίλησαν για κομματικό Προέδρο της Δημοκρατίας.

Σημείωση: Ο κ. Τασούλας είναι ο πρώτος μονοκομματικός πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα ως προϊόν μιας ανύπαρκτης συναίνεσης στην προηγούμενη αναθεώρηση με τον κ. Μητσοτάκη να γράφει ο ίδιος το περιεχόμενο της διάταξης για την αποσύνδεση της επιλογής προέδρου από τις πρόωρες εκλογές.