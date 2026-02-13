Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την απανθρακωμένη σορό που βρέθηκε την Παρασκευή μέσα σε αγροτικό όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε για τη φωτιά, ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.