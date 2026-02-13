Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την απανθρακωμένη σορό που βρέθηκε την Παρασκευή μέσα σε αγροτικό όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε για τη φωτιά, ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
