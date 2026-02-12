Super League: Μόνο για «εκλεκτούς» διαιτητές οι διπλοί ορισμοί

Κάποιοι διαιτητές, σχεδόν σε κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League έχουν το προνόμιο των διπλών ορισμών από τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Το λογικό θα ήταν να ανταμείβονται (και να αμείβονται διπλά) οι ρέφερι που την προηγούμενη αγωνιστική είχαν πάει καλά. Όμως, αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για τον Στεφάν Λανουά καθώς ο Γάλλος έχει το… βιολί του. Διπλούς ορισμούς, όπως θα δείτε από τη λίστα των τελευταίων πέντε αγωνιστικών παίρνουν συγκεκριμένοι διαιτητές. Ο δε Φωτιάς (Πέλλας) είναι ο μόνος που πάει σερί σε όλες τις αγωνιστικές!

Αναλυτικά:

Διπλούς ορισμούς για την προσεχή (21η αγωνιστική που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 14-15/2 και τη Δευτέρα 16/2) πήραν οι Φωτιάς (1ος και VAR), Ευαγγέλου (1ος, VAR), Παπαπέτρου (4ος, VAR), Τζήλος (VAR, AVAR), Γιουματζίδης (AVAR, 4ος), Κουκούλας (AVAR, 4ος), Ματσούκας (AVAR, 4ος), Πουλικίδης (AVAR, AVAR).

Για την 20ή αγωνιστική ο Λανουά είχε ορίσει σε δυο ματς τον καθέναν, τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη (από έναν ως VAR και από έναν ως AVAR).

Τέσσερις διαιτητές είχαν οριστεί από δυο ματς την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League: Παπαπέτρου (1ος, VAR), Φωτιάς (1ος, VAR), Κατοίκος (1ος, AVAR), Κουμπαράκης (VAR, AVAR).

Τη 18η αγωνιστική είχαν προηγηθεί οι Πουλικίδης (VAR, AVAR), Πολυχρόνης (AVAR, 4ος), Κόκκινος (1ος, AVAR), Φωτιάς (AVAR, AVAR).

Από δυο ορισμούς την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League πήραν οι Τζήλος (VAR, AVAR) και Φωτιάς (4ος, AVAR).

Τα κριτήρια παραμένουν άγνωστα. Οι απορίες πολλές, όμως στη διαιτησία δεν υπάρχει διαφάνεια σε τέτοια πράγματα. Ο εκάστοτε αρχιδιαιτητής δεν δίνει λόγο σε κανέναν.

Οι διαιτητές της Super League μπορεί να είναι επαγγελματίες αμείβονται σαν επαγγελματίες (1.500 ευρώ καθαρά ο διαιτητής σε κάθε ματς, από 750 ο VAR και οι βοηθοί, από 375 ευρώ ο τέταρτος και ο AVAR – υπολογίστε και ότι αρκετοί παίρνουν διπλούς ορισμούς), όμως πολλοί δεν είναι καν διαιτητές ή είναι χαμηλού επιπέδου καθώς κάνουν κραυγαλέα λάθη. Μαζί με την εφορία σε κάθε παιχνίδι η διαιτησία κοστίζει 6.500 ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα της μεγάλης κατηγορίας.