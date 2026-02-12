Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Όποιος δεν έτρεφε φρούδες ελπίδες και προσεγγίζει ρεαλιστικά το ποδόσφαιρο (και τη ζωή…), ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν μεγάλη τύχη για να ανατρέψει την ήττα του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου και να προκριθεί επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Φέτος, με τον σωστό και ορθολογικό τρόπο που δουλεύει ο Δικέφαλος εδώ και μία πενταετία σε συνδυασμό με την ανορθόδοξη λειτουργία του Τριφυλλιού, η διαφορά των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Ούτε καλύπτεται με τρικ, ακραία συστήματα και πολλές ποιοτικές μεταγραφές μέσα στο χειμώνα.

Με μία δόση υπερβολής, οι Τάισον, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκης μπορούν να συνεργαστούν με… κλειστά μάτια, ενώ οι Τεττέη, Αντίνο και Ταμπόρδα τώρα μαθαίνουν ο ένας το όνομα του άλλου. Είναι μία διαπίστωση που περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια γιατί ο ΠΑΟΚ υπερίσχυσε άνετα του Παναθηναϊκού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην αξιολόγηση των δύο ημιτελικών, κανένας δεν θα έπρεπε να ψέξει τον Μπενίτεθ για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός επαγγέλεται προπονητής, όχι μάγος. Ωστόσο, ο ρεαλισμός δεν επιτρέπεται να καλύψει τα σοβαρά προπονητικά λάθη. Διότι η απόδοση του Τριφυλλιού στα δύο 90λεπτα ήταν ανεπαρκέστατη. Το σχέδιο του Μπενίτεθ δεν απέδωσε ούτε στο ελάχιστο και έμοιαζε να αποσκοπεί μόνο στην εξουδετέρωση του ΠΑΟΚ και όχι στη δημιουργία επιθέσεων.

Με εξαίρεση μία ευκαιρία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», την κεφαλιά του Τεττέη από τη σέντρα του Αντίνο, οι «πράσινοι» δεν απείλησαν καθόλου. Ειδικά στην Τούμπα, ο Τσιφτσής ήταν θεατής για σχεδόν 90 λεπτά. Δεν είναι αποδεκτό ο Παναθηναϊκός να παίζει τόσο παθητικά σε ένα τόσο κρίσιμο ματς, σαν να έχει αποδεχτεί τη μοίρα του…

Ανόρθοδοξες αποφάσεις, παράξενες δηλώσεις

Σε άλλες επιμέρους ανορθόδοξες αποφάσεις του Ράφα, ο πολύ καλός στο «Καραϊσκάκης» Σιώπης εξαφανίστηκε στην Τούμπα. Ο Μπακασέτας κλήθηκε ξανά να υπηρετήσει έναν ρόλο που δεν του ταιριάζει, με συνέπεια να εκτεθεί. Ο Τουμπά ο οποίος μόλις ανάρρωσε από την πνευμονία, άρχισε βασικός παρότι υπήρχαν άλλοι πιο έτοιμοι. Τον Χάβι Ερνάντεθ που ο Ράφα τον δήλωσε στη λίστα της UEFA αντί του Κοντούρη, τον άφησε πάλι στον πάγκο. Δεν τον θεώρησε ικανό να βοηθήσει έστω στο δεύτερο ημίχρονο αντί του κακού Κυριακόπουλου. Ο Κάτρης έπαιξα ξανά ως αμυντικός χαφ, όταν ο Παναθηναϊκός υποτίθεται πως θα επιχειρούσε την απέλπιδα αντεπίθεση του. Αλλαγές σχημάτων και προσώπων που δεν είχαν λογική, σαν να ήταν ανερμάτιστες επιλογές…

Ίσως το πιο δυσάρεστο γεγονός, οι δηλώσεις του Μπενίτεθ μετά τη λήξη. «Ήμασταν ανταγωνιστικοί για 70 λεπτά» διαπίστωσε ο 65χρονος προπονητής και όσοι τον άκουσαν, είχαν την αίσθηση πως είδαν άλλο παιχνίδι και όχι τον δεύτερο ημιτελικό ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Συγνώμη, κόουτς, αλλά μία ομάδα που απλώς αμύνεται, δεν κρατάει μπάλα και δεν απειλεί καθόλου, δεν είναι ανταγωνιστική…

Αδυνατώ να μαντέψω τις σκέψεις του ιδιοκτήτη και της διοίκησης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για όσα βλέπουν και ακούν από τον προπονητή τους. Διότι πρέπει να τον αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιο του Μπενίτεθ είναι κλειστό, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, σίγουρα το έργο του προκαλεί απορίες, δισταγμούς και ενστάσεις. Για το αν είναι ο ιδανικός για την αναμόρφωση της ομάδας…

Υ.Γ.: Κατά την άποψη του υπογράφοντος, ο Ανδρέας Τεττέη επιβάλλεται να βελτιώσει δύο στοιχεία για να καθιερωθεί στην ενδεκάδα. Πρώτον, να σκοράρει συχνά. Το «9» του Παναθηναϊκού πρέπει να γράφει 20 γκολ κάθε σεζόν, τουλάχιστον. Βέβαια, αυτό σχετίζεται και με την ανάπτυξη της ομάδας, αφού το τωρινό… σύστημα «πετάξτε τη μπάλα στον Τεττέη και αυτός θα την κυνηγήσει, θα την κατεβάσει, θα περάσει τους αμυντικούς και μετά θα τη βάλει στα δίχτυα», δεν πρόκειται να πιάσει.

Δεύτερον, ο Τεττέη έχει σημασία να ωριμάσει ποδοσφαιρικά. Να μην πέφτει εύκολα, να πασάρει πιο γρήγορα και να βελτιώσει την τακτική συμπεριφορά του. Επίσης, να μην διαμαρτύρεται τόσο πολύ και τόσο έντονα και να είναι πιο ήρεμος. Σε κάθε φάση μοιάζει έτοιμος να αρπαχτεί. Πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό και είναι σημαντικό να συμπεριφέρεται ανάλογα.