Πέθανε στα 92 του ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ
Art 12 Φεβρουαρίου 2026, 01:15

Πέθανε στα 92 του ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

Πέθανε στα 92 του ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στην Ευρώπη, διάσημος για τις «Ιεροτελεστίες».

Spotlight

Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο εκδοτικός οίκος De Bezige Bij (στη φωτογραφία από APA/dpa/Georg Wendt/kurier.at, επάνω, ο Σέις Νόοτεμποομ).

Μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στην Ευρώπη, ο Νόοτεμποομ κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία

Η χήρα του συγγραφέα ανέφερε πως απεβίωσε «στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στην Ευρώπη, ο Νόοτεμποομ κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία για τα μυθιστορήματα, τα ποιήματα και τις συλλογές διηγημάτων του.

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Νόοτεμποομ ταξίδευε συχνά και πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του σε Βερολίνο, Αμστερνταμ και Μενόρκα.

Διάσημες… «Ιεροτελεστίες»

Το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο Φίλιπ και οι άλλοι» εκδόθηκε το 1955, όμως έγινε διάσημος το 1980 με τις «Ιεροτελεστίες».

Εγραψε πολλά δοκίμια και ποιήματα, ενώ εργάστηκε ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες. Το λογοτεχνικό του έργο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
Μπογοτά 12.02.26

Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία

Ο στρατός της Βενεζουέλας, έπειτα από την αλλαγή εξουσίας, «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου», απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, δηλώνει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 12.02.26

«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξεσήκωσε το κοινό που για ακόμα μια φορά είχε γεμίσει ασφυκτικά του στούντιο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Από τον «σασμό» στη ρήξη: το παρασκήνιο, τα τελεσίγραφα και η πράσινη «τριπλέτα» που απειλεί να στείλει την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
Live χάρτης 11.02.26

Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη - Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια. Μετ’ εμποδίων το τσίκνισμα. Δείχνει «τα δόντια του» ο καιρός. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Ηράκλειο 11.02.26

Άγρια δολοφονία για τα μάτια μιας γυναίκας - Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο
Δημοσκόπηση 11.02.26

Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες - ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο

Νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Πολιτικό σκηνικό σε κίνηση αλλά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Σημάδια φθοράς για τη Μαρία Καρυστιανού. Ποιοτική αναβάθμιση για τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεση ψήφου, η μάχη της δεύτερης θέσης και ο άγνωστος «Χ».

Σύνταξη
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Οπλοκατοχή 11.02.26

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
