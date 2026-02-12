Πέθανε στα 92 του ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο εκδοτικός οίκος De Bezige Bij (στη φωτογραφία από APA/dpa/Georg Wendt/kurier.at, επάνω, ο Σέις Νόοτεμποομ).

Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van auteur Cees Nooteboom. pic.twitter.com/foZDCb6ilD — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 11, 2026

Η χήρα του συγγραφέα ανέφερε πως απεβίωσε «στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στην Ευρώπη, ο Νόοτεμποομ κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία για τα μυθιστορήματα, τα ποιήματα και τις συλλογές διηγημάτων του.

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra.https://t.co/iZgbSiUK3J — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Νόοτεμποομ ταξίδευε συχνά και πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του σε Βερολίνο, Αμστερνταμ και Μενόρκα.

Διάσημες… «Ιεροτελεστίες»

Το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο Φίλιπ και οι άλλοι» εκδόθηκε το 1955, όμως έγινε διάσημος το 1980 με τις «Ιεροτελεστίες».

Cees Nooteboom | De schrijver die van reisverhalen literatuur maakte https://t.co/DbWVeiYPYN pic.twitter.com/La860HGfQj — De Tijd (@tijd) February 11, 2026

Εγραψε πολλά δοκίμια και ποιήματα, ενώ εργάστηκε ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες. Το λογοτεχνικό του έργο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Πηγή: ΑΠΕ