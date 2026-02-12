Πρωτοποριακή κρυπτογράφηση με κβαντικά κλειδιά δοκιμάζεται στον «Δημόκριτο» και το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Σε ένα πολικό πρόγραμμα που υπόσχεται ασφαλείς επικοινωνίες για κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» δοκιμάζει τεχνολογίες κβαντικά ασφαλούς κρυπτογράφησης σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HellasQCI, συνδυάζει δύο σχετικά νέες τεχνολογίες: την κβαντική διανομή κλειδιών, μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε απόπειρα υποκλοπής· και τη μετα-κβαντική κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που δεν θα μπορούν να παραβιαστούν ακόμα και από τους μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές.

Αυτές οι «κβαντικά ασφαλείς» τεχνολογίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια για κρίσιμους τομείς όπως οι τράπεζες, η άμυνα και οι κρατικές υποδομές.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου αναπτύχθηκε ένα υβριδικό σύστημα κβαντικής ασφάλειας και δημιουργήθηκε μια ασφαλής ψηφιακή σύνδεση ανάμεσα στο νοσοκομείο και τον «Δημόκριτο», η οποία βασίστηκε την εθνική υποδομή κβαντικών επικοινωνιών HellasQCI, την οποία αναπτύσσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Μέσω αυτής της σύνδεσης δοκιμάζονται βασικές ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, με αποκλειστικά προσομοιωμένα δεδομένα, όπως η ασφαλής αποθήκευση ιατρικών εικόνων και ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, καθώς και ειδική εφαρμογή που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ γιατρών. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η καθημερινή ψηφιακή λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, χωρίς τη χρήση πραγματικών προσωπικών δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό έργο HellasQCI αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας (EuroQCI) και υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΕΔΥΤΕ και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης