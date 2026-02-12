science
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
Πρωτοποριακή κρυπτογράφηση με κβαντικά κλειδιά δοκιμάζεται στον «Δημόκριτο» και το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
Τεχνολογία 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:47

Πρωτοποριακή κρυπτογράφηση με κβαντικά κλειδιά δοκιμάζεται στον «Δημόκριτο» και το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποιεί κβαντικές τεχνολογίες για την προστασία των επικοινωνιών σε κρίσιμους τομείς.

Σύνταξη
Σε ένα πολικό πρόγραμμα που υπόσχεται ασφαλείς επικοινωνίες για κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» δοκιμάζει τεχνολογίες κβαντικά ασφαλούς κρυπτογράφησης σε συνεργασία με το  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HellasQCI, συνδυάζει δύο σχετικά νέες τεχνολογίες: την κβαντική διανομή κλειδιών, μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε απόπειρα υποκλοπής· και τη μετα-κβαντική κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που δεν θα μπορούν να παραβιαστούν ακόμα και από τους μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές.

Αυτές οι «κβαντικά ασφαλείς» τεχνολογίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια για κρίσιμους τομείς όπως οι τράπεζες, η άμυνα και οι κρατικές υποδομές.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου αναπτύχθηκε ένα υβριδικό σύστημα κβαντικής ασφάλειας και δημιουργήθηκε μια ασφαλής ψηφιακή σύνδεση ανάμεσα στο νοσοκομείο και τον «Δημόκριτο», η οποία βασίστηκε την εθνική υποδομή κβαντικών επικοινωνιών HellasQCI, την οποία αναπτύσσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Μέσω αυτής της σύνδεσης δοκιμάζονται βασικές ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, με αποκλειστικά προσομοιωμένα δεδομένα, όπως η ασφαλής αποθήκευση ιατρικών εικόνων και ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, καθώς και ειδική εφαρμογή που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ γιατρών. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η καθημερινή ψηφιακή λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, χωρίς τη χρήση πραγματικών προσωπικών δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό έργο HellasQCI αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας (EuroQCI) και υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΕΔΥΤΕ και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Έρευνα: Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας
Τα συμπτώματα 12.02.26

Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα

«Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα παιδιά δεν μπορούν να σταματήσουν και νιώθουν άγχος αν δεν χρησιμοποιούν τις οθόνες» εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής, Τζέισον Ναγκάτα

Σύνταξη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
