Λένα Παπαληγούρα: Όταν αφιέρωσε το πρόσφατο βραβείο της στον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η κόρη του, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα είχε τιμήσει τον πατέρα της αφιερώνοντας το βραβείο που της απονεμήθηκε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, τον Νοέμβρη του 2025.

Με αφορμή την παράσταση «Prima Facie», όπου υποδύεται μια δικηγόρο που έρχεται αντιμέτωπη με τα κενά του νόμου, η Λένα Παπαληγούρα είχε αναφέρει πριν τρεις μήνες περίπου πως νιώθει ότι δικαιώνει τον πατέρα της, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου του.

Λένα Παπαληγούρα: Τα συγκινητικά λόγια για τον πατέρα της πριν φύγει από τη ζωή

Παραλαμβάνοντας το 3ο Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για το Prima Facie στα βραβεία Κοινού Αθηνόραμα τον περασμένο Νοέμβριο, η Λένα Παπαληγούρα δήλωσε:

«Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του και δεν μπορεί να είναι μαζί μου σήμερα αλλά είναι πάντα δίπλα σε ό,τι κάνω».

«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ.

Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 – φανταστείτε πόσο πρόσφατα – και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση.

Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω» εξηγούσε μετά τη βράβευση της η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Αναστάσης Παπαληγούρας: Είχε θεσπίσει νόμο τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία

Σε άλλη συνέντευξη της είχε πει: «Όταν ξεκινούσα ήταν και ο πατέρας πιο ενεργός στην πολιτική, με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του.

Έκανα γρήγορα ξεκάθαρο ότι έχω έναν δικό μου δρόμο, θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου, είμαι περήφανη για την οικογένειά μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε συνέχεια για αυτό.

Ο πατέρας μου – και το ανακάλυψα αυτό μελετώντας για το έργο – ήταν ο πρώτος που, όντας στη Βουλή, θέσπισε έναν νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία, το 2006» είχε αποκαλύψει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».