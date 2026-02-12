Μεξικό: Η Γερουσία εγκρίνει τη μείωση των ωρών εργασίας από τις 48 στις 40
Η πρόεδρος του Μεξικού εισηγήθηκε σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της εργάσιμης εβδομάδας των 40 ωρών από τις 48, το οποίο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση ομόφωνα από τη Γερουσία.
Η μεξικανική Γερουσία ενέκρινε χθες Τετάρτη προεδρική εισήγηση που προβλέπει να μειωθεί η εργάσιμη εβδομάδα στις 40 ώρες από τις 48, παρά τις ενστάσεις από πλευράς συνδικάτων και της αντιπολίτευσης.
Το κείμενο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση ομόφωνα, με 121 ψήφους, και διαβιβάστηκε στην κάτω Βουλή του μεξικανικού Κογκρέσου προς συζήτηση και την οριστική έγκρισή του.
Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να μειώνεται η εργάσιμη εβδομάδα κατά δυο ώρες τον χρόνο ως το 2030
Επειτα από πολυετή μπρος-πίσω στο Κογκρέσο και στον ιδιωτικό τομέα, η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ εισηγήθηκε εντέλει επίσημα τον Δεκέμβριο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της εργάσιμης εβδομάδας των 40 ωρών (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Quetzalli Nicte-Ha, επάνω, η πρόεδρος του Μεξικού).
Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να μειώνεται η εργάσιμη εβδομάδα κατά δυο ώρες τον χρόνο ως το 2030 για περίπου 13,4 εκατομμύρια εργαζόμενους.
«Μετριασμένο»
Πολιτικοί της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστές ηγέτες χαρακτήρισαν ωστόσο το νομοσχέδιο μετριασμένο, επιχειρηματολογώντας πως έχει πολλά παραθυράκια και στην πραγματικότητα δεν θα μειώσει το βάρος για τους εργαζόμενους.
Αν εγκριθεί το σχέδιο νόμου, η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και η πρώτη δίωρη μείωση των ωραρίων θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2027.
Το Μεξικό κατατάσσεται στην κορυφή στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως προς τις ώρες εργασίας—καταγράφει 2.226 κατ’ άτομο σε ετήσια βάση.
Εχει όμως ταυτόχρονα τις χαμηλότερες επιδόσεις ως προς την παραγωγικότητα των εργαζομένων και τους χαμηλότερους μισθούς μεταξύ των 38 κρατών μελών.
Πηγή: ΑΠΕ
