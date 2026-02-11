Θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία για τη σχέση του 70χρονου πρώην CEO της Google με 27χρονη
Οι αντιδράσεις εστιάζουν τόσο στο lifestyle του δισεκατομμυριούχου όσο και στη φύση της σχέσης τους.
Έντονες συζητήσεις και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει στη Γερμανία η δημοσιοποίηση της σχέσης του Έρικ Σμιντ, του 70χρονου πρώην ισχυρού άνδρα της Google, με την 27χρονη επιχειρηματία Μισέλ Ρίτερ.
Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα όχι μόνο για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας αλλά και για την επαγγελματική τους σύμπλευση, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι αντιδράσεις εστιάζουν τόσο στο lifestyle του δισεκατομμυριούχου όσο και στη φύση της σχέσης τους, καθώς ο Σμιντ φέρεται να έχει επενδύσει τεράστια ποσά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συντρόφου του, δημιουργώντας ένα μείγμα προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τον γερμανικό Τύπο.
