«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επίκεντρο τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαδίκτυο.

Σε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η ΕΕ κατηγορείται ότι αποτελεί «απειλή ξένης λογοκρισίας», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να επηρεάσει την ελευθερία του λόγου και τις εκλογικές διαδικασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το euronews, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Οι κατηγορίες των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών

Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Η απειλή της ξένης λογοκρισίας, Μέρος II», Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει εδώ και μια δεκαετία μια συστηματική εκστρατεία περιορισμού της ελευθερίας του λόγου των Αμερικανών πολιτών.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησαν πίεση σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, μέσω μη δημόσιων συναντήσεων, προκειμένου να τροποποιήσουν τους κανόνες ελέγχου περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι αυτή η πίεση είχε ως αποτέλεσμα τη λογοκρισία περιεχομένου που σχετίζεται με σημαντικά πολιτικά ζητήματα, όπως η πανδημία COVID-19, η μετανάστευση και τα ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Κατά τους ίδιους, οι πλατφόρμες δικαιολόγησαν αυτές τις ενέργειες επικαλούμενες την ανάγκη καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Επιπλέον, η έκθεση προχωρά σε ακόμη σοβαρότερες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη σε εθνικές εκλογές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Μολδαβία, καθώς και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

Πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν αξιοποιηθεί πολιτικά από ακροδεξιές προσωπικότητες στην Ευρώπη και έχουν ενισχυθεί από τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στους ψηφιακούς κανονισμούς της ΕΕ.

Η συζήτηση εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την επιβολή προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Το πρόστιμο σχετιζόταν με ζητήματα διαφάνειας, παραπλανητικό σχεδιασμό και περιορισμένη πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα.

Για τους επικριτές των ευρωπαϊκών κανόνων, η απόφαση αυτή θεωρήθηκε απόδειξη υπερβολικής ρύθμισης.

Για τους υποστηρικτές, αποτελεί ένδειξη εφαρμογής κανόνων που προστατεύουν τους χρήστες.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απόλυτη ανοησία».

Εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και υπογράμμισε ότι η ήπειρος κατατάσσεται σταθερά ψηλά στους διεθνείς δείκτες ελευθερίας λόγου.

Επιπλέον, η Επιτροπή υποστήριξε ότι ο DSA δεν περιορίζει την έκφραση αλλά ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των πλατφορμών.

Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι σημαντικό ποσοστό αποφάσεων ελέγχου περιεχομένου ανατράπηκε χάρη στους μηχανισμούς προσφυγής που προβλέπει ο κανονισμός.

Αξιωματούχοι της ΕΕ τόνισαν επίσης ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να επηρεάσουν τις εκλογές μέσω αλγορίθμων, γι’ αυτό και η νομοθεσία στοχεύει στη διασφάλιση δίκαιων και διαφανών διαδικασιών.

Τι προβλέπει στην πραγματικότητα ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ειδικοί στην ψηφιακή πολιτική υπογραμμίζουν ότι ο DSA δεν στοχεύει πολιτικές ιδεολογίες, αλλά το παράνομο περιεχόμενο, όπως ο ρατσισμός και άλλες μορφές διακρίσεων που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία.

Στόχος του νόμου είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των αλγορίθμων.

Σύμφωνα με ειδικούς, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον περιορισμό συντηρητικών ή λαϊκιστικών απόψεων.

Επιπλέον, ο DSA εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε Ευρωπαίους χρήστες, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεν στοχοποιούνται, αλλά καλούνται να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες εφόσον δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το «φαινόμενο των Βρυξελλών» και οι παγκόσμιες επιπτώσεις

Ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο για λόγους αποτελεσματικότητας, ένα φαινόμενο γνωστό ως «φαινόμενο των Βρυξελλών».

Ωστόσο, αυτό αποτελεί επιχειρηματική επιλογή και όχι υποχρέωση.

Οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες σε διαφορετικές περιοχές, γεγονός που υπονομεύει τον ισχυρισμό ότι η ΕΕ επιβάλλει παγκόσμια λογοκρισία.

Μία βαθιά πολιτική αντιπαράθεση

Αναλυτές θεωρούν ότι η έκθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική που επιχειρεί να παρουσιάσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ως απειλή για την αμερικανική ελευθερία λόγου.

Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει δημοσιεύσει παρόμοιες εκθέσεις στο παρελθόν, ενώ η ένταση αυξήθηκε μέσα στο 2025.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση συνδέεται και με ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, όπως εμπορικές διαφορές και διαφωνίες σχετικά με τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η έκθεση περιλαμβάνει προσωπικές αναφορές και στοχοποίηση ευρωπαίων αξιωματούχων, κάτι που θεωρείται προβληματικό για τον δημόσιο διάλογο.

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία στο επίκεντρο

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει επίσης την ανάγκη της ΕΕ να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε τεχνολογικές λύσεις που αντανακλούν τις δικές της αξίες και να μειώσει την εξάρτηση από αμερικανικές πλατφόρμες.

Η συζήτηση γύρω από τον DSA δείχνει ότι οι ψηφιακοί κανόνες δεν αποτελούν μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά και θέμα γεωπολιτικής ισχύος και κυριαρχίας.