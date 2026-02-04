Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σε μια εποχή που οι σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ δοκιμάζονται, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διερευνούν πώς οι ευρωπαϊκοί στρατοί και οι αμυντικές αρχές μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς αμερικανική εμπλοκή.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, που είδε τη νέα παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), σχεδιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης Άμυνας (DAIDS). Αυτός θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να μοιράζονται ευαίσθητα αμυντικά δεδομένα χωρίς να εξαρτώνται από τις ΗΠΑ και τις εταιρείες τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων στρατιωτικού επιπέδου θα είναι έτοιμη έως το 2030.

Ασφαλής κοινή πλατφόρμα

Όπως επισημαίνει το Euractiv, μέχρι τώρα, οι χώρες επέλεγαν προμηθευτές με βάση τις εθνικές προτιμήσεις. Έτσι υπήρχε ένα συνονθύλευμα παρόχων μέσω των οποίων αποθήκευαν και κοινοποιούσαν τα δεδομένα τους. Αλλά δεν υπήρχε ασφαλής κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Καθώς οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη εντείνονται και οι ΗΠΑ δείχνουν ότι προτίθενται να αποσυρθούν σταδιακά από την άμυνά της, αυξάνονται οι φωνές στην ΕΕ για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Ταυτόχρονα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό για τους ευρωπαϊκούς στρατούς και τις αμυντικές αρχές να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή. Αλλά, επί του παρόντος, πολλές χώρες αποθηκεύουν ή μοιράζονται τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας υποδομές αποθήκευσης ξένης κατασκευής ειδικά αμερικανικής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τόσο πιθανή εξάρτηση όσο και ευπάθεια.

Δύο συμπληρωματικά έργα

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει το Euractiv, προβλέπονται τώρα δύο συμπληρωματικά έργα. Πρώτον, ο χώρος δεδομένων θα είναι ένα «πανευρωπαϊκό ομοσπονδιακό πλαίσιο σχεδιασμένο να επιτρέπει την αξιόπιστη, ασφαλή και κυρίαρχη κοινή χρήση δεδομένων σχετικών με την άμυνα».

Το δεύτερο, είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να αναπτύσσουν ένα κυρίαρχο στρατιωτικό cloud.

Τα δύο έργα είναι αλληλένδετα αλλά μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, αναφέρεται στο σχέδιο. Δηλαδή, ένα cloud που θα αποθηκεύει δεδομένα, και ένας χώρος που θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε διμερή ή πολυμερή βάση.

Αμυντική προετοιμασία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια εντείνει την προσπάθεια για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Με εξασφάλιση πόρων για την άμυνα κυρίως μέσω του προγράμματος SAFE. Πλέον τίθεται επί τάπητος και η ασφάλεια των στρατιωτικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, βασικοί λόγοι για τη δημιουργία ενός έργου Χώρου Δεδομένων Άμυνας, είναι οι εξής:

Η επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν δεδομένα από μεμονωμένα έθνη

Η αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Και η ενίσχυση της «επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Επίσης, οι ηγέτες της ΕΕ ανέφεραν επίσης τη χρήση της στρατιωτικής ΑΙ στην άμυνα ως βασικό τομέα στον οποίο πρέπει να επενδύσουν για την καλύτερη προετοιμασία της ηπείρου.

Μέχρι το 2030

Ο EDA έχει συνάψει σύμβαση με μια κοινοπραξία τριών εταιρειών για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του έργου. Πρόκειται για τη γαλλική CEA, τη γαλλική Cloud Data Engine και την ευρωπαϊκή SopraSteria.

Το επόμενο βήμα είναι να πειστούν οι χώρες να συντονίσουν τις αγορές τεχνολογιών που συμμορφώνονται με τον μελλοντικό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

Τα έγγραφα που είδε το Euractiv αναφέρουν ότι το σχέδιο είναι το DAIDS στις συνήθεις επιχειρήσεις των στρατών και των αμυντικών αρχών έως το 2029-2030.