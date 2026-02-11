Ολυμπιακός – ΑΟΝΣ Μίλων 3-1 σετ: Στο Final-4 του Κυπέλλου οι ερυθρόλευκες

Αν και δεν έπιασε την καλύτερη απόδοσή του σε ολόκληρο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στο στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ Γυναικών, που θα γίνει στη Χαλκίδα (5-7/3). Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επικράτησε με 3-1 σετ (25-14, 25-16, 19-25, 25-14) του Μίλωνα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», επιβεβαιώνοντας απλά την ανωτερότητάς της.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού στον έναν ημιτελικό θα είναι ο Πανιώνιος Betsson, που τον είχε αντιμετωπίσει πέρυσι στον τελικό του θεσμού. Στον δικό τους προημιτελικό οι κυανέρυθρες απέκλεισαν με 3-0 σετ την ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν στο παρκέ με απόλυτη συγκέντρωση, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους έφτασαν στο 2-0 και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να πιστέψει σε κάτι περισσότερο, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενες πήραν το τρίτο σετ και μείωσαν προσωρινά σε 2-1. Με σταθερότητα στην υποδοχή, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και πίεση από το σερβίς, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση.

Πλέον, ως κάτοχος του τίτλου και πολυνίκης του θεσμού, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Χαλκίδα για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό γυμναστήριο Κανήθου «Τ. Καμπούρης», από 5/3 έως 7/3, με ξεκάθαρη αποστολή, να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του.

Τα σετ: 3-1 σε 1.29: 25-14 (20’), 25-16 (23’), 19-25 (25’), 25-14 (21’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-10, 21-12, 25-14

2ο σετ: 5-8, 16-11, 21-13, 25-16

3ο σετ: 2-8, 12-16, 15-21, 19-25

4ο σετ: 8-3, 16-10, 21-12, 25-14

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων. Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Εμμανουηλίδου 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (21/45 επ., 2 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 11 (7/8 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 33% άριστες), Κόνεο 11 (10/27 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 28% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 58% υπ. – 33% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Οικονομίδου 2 (2/4 επ.), Αμπντεραχίμ 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 36% άριστες), Ζαφειρίου, Καραγιάννη ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 15 (15/51 επ., 1 άσος, 11% υπ. – 11% άριστες), Σαλκούτε 9 (9/33 επ., 44% υπ. – 23% άριστες), Πήττα 10 (4/8 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ζαφειρίου Π. 7 (6/19 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 20% άριστες), Αργυρίου 10 (6/10 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα (0/2 επ.) / Χάνα (λ., 44% υπ. – 22% άριστες), Λεονταρίδου (0/1 επ.), Σκουλούδη, Μπρουκς 2 (2/3 επ.)