Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση

Μετά από πολυήμερες εργασίες και ειδική επιχείρηση απομακρύνθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο ανδριάντας του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Το μνημείο μεταφέρθηκε στην ΒΙΠΕ Τρίπολης για συντήρηση.

Ειδική επιχείρηση

Η απομάκρυνση έγινε, υπό καταρρακτώδη βροχή, στις 6 περίπου το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μετά από αρκετές μέρες που το ειδικό συνεργείο βρισκόταν στο χώρο για να μπορέσει να κατεβάσει τον ανδριάντα με την δέουσα προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω ζημιές, ούτε κάποιο ατύχημα.

Η προσπάθεια ευοδώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και πλέον ο ανδριάντας θα βρίσκεται για ειδική συντήρηση σε σχετικά διαμορφωμένο χώρο στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Τρεις μήνες για συντήρηση

Αναμένεται η συντήρηση να κρατήσει, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, περίπου τρεις μήνες, εκτός και αν βρεθούν περισσότερες ζημιές στον ανδριάντα. Να σημειώσουμε πως η απόφαση για τη συντήρηση του ανδριάντα ήταν σχεδόν ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης.