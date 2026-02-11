Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση
Ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο για συντήρηση και αναμένεται να επιστρέψει και πάλι στην Πλατεία Άρεως μετά από τρεις μήνες.
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Μετά από πολυήμερες εργασίες και ειδική επιχείρηση απομακρύνθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο ανδριάντας του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.
Το μνημείο μεταφέρθηκε στην ΒΙΠΕ Τρίπολης για συντήρηση.
Ειδική επιχείρηση
Η απομάκρυνση έγινε, υπό καταρρακτώδη βροχή, στις 6 περίπου το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μετά από αρκετές μέρες που το ειδικό συνεργείο βρισκόταν στο χώρο για να μπορέσει να κατεβάσει τον ανδριάντα με την δέουσα προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω ζημιές, ούτε κάποιο ατύχημα.
Η προσπάθεια ευοδώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και πλέον ο ανδριάντας θα βρίσκεται για ειδική συντήρηση σε σχετικά διαμορφωμένο χώρο στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.
Τρεις μήνες για συντήρηση
Αναμένεται η συντήρηση να κρατήσει, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, περίπου τρεις μήνες, εκτός και αν βρεθούν περισσότερες ζημιές στον ανδριάντα. Να σημειώσουμε πως η απόφαση για τη συντήρηση του ανδριάντα ήταν σχεδόν ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης.
- Η Mistral χτίζει «sovereign AI» με επένδυση 1,2 δισ.
- Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
- Η έμμεση αναφορά του Λάκη Λαζόπουλου στην ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl
- Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Φαν Ντάικ
- Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
- Μπιλμπάο – Σοσιεδάδ 0-1: «Διπλό» και προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.02.2026]
- «Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις