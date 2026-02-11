Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος
Ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση
Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που έσπευσαν στο σημείο με ιατρό και διασώστες για την παροχή εξειδικευμένης προνοσοκομειακής φροντίδας.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για το εργατικό ατύχημα
«Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) February 11, 2026
Στο… pic.twitter.com/bZlFwZJIR1
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) February 11, 2026
