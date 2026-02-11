newspaper
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 14:12

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση

Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που έσπευσαν στο σημείο με ιατρό και διασώστες για την παροχή εξειδικευμένης προνοσοκομειακής φροντίδας.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για το εργατικό ατύχημα

«Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Σκάνδαλο υποκλοπών 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», υπογράμμισε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
