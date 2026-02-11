Γιώργος Γεωργακάκης: Πέθανε ξαφνικά ο πρώην πρωταθλητής ακοντισμού – Θλίψη στο Ηράκλειο
Ο Γιώργος Γεωργακάκης, πέθανε σε ηλικία 58 ετών - Βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο που διατηρούσε
Ο Γιώργος Γεωργακάκης, γνωστός γυμναστής στο Ηράκλειο και πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο που διατηρούσε στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού.
Ο άτυχος άνδρας, 58 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γυμναστήριο που διατηρούσε, από την αδελφή του, η οποία τον αναζητούσε επί ώρες.
Ο ίδιος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη στήριξη παιδιών με αναπηρία, δημιουργώντας έναν χώρο στο γυμναστήριό του όπου τα παιδιά μπορούσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με ασφάλεια και φροντίδα.
Θλίψη στο Ηράκλειο
Ο Γιώργος Γεωργακάκης ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.
Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψει στο Ηράκλειο καθώς ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, όπως αναφέρει το neakriti.gr.
Για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί νεκροψία.
