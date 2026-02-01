Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Η οικογένεια και ο τόπος του Γιάννη Ρουσανίδη βιώνουν βαρύ πένθος, μετά την τραγική είδηση του θανάτου του, κατά τη διάρκεια ψαρέματος στις ΗΠΑ. Ο Γιάννης, καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, εργάζονταν για χρόνια στο εξωτερικό ως επαγγελματίας ψαράς και η απώλειά του έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και ολόκληρη τη Μεσαρά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η έντονη θαλασσοταραχή δυσκόλευε τον εντοπισμό τους, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Η οικογένεια του Γιάννη απευθύνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».