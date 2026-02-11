newspaper
Φον ντερ Λάιεν: Θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
Διεθνής Οικονομία 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:47

Φον ντερ Λάιεν: Θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα εσωτερικά προσκόμματα για την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να γίνει «πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία ημέρα πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει τον Μάρτιο σχέδιο για τη δημιουργία νέου πανευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις που θα ονομάζεται «EU Inc»

Αναφερόμενη στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, η πρόεδρος της Κομισιόν προέτρεψε για την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την εξαφάνιση κάθε ενός από τα προσκόμματα που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από κεφάλαια άμεσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον χρόνο», είπε απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και προτρέποντας για την συνομολόγηση συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και για την απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η φον ντερ Λάιεν θα παρευρεθεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής

Οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται αύριο στο κάστρο του Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο σε μία ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, θα συμμετάσχουν σήμερα σε σύνοδο των στελεχών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην Αμβέρσα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές τις συνόδους, η εγκαθίδρυση ενός προτιμησιακού καθεστώτος για το «made in Europe» που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσιους πόρους να προμηθεύονται κατά κύριο λόγο εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία υπερασπίσθηκε την Δευτέρα το μέτρο αυτό που υποστηρίζει η Γαλλία αλλά επικρίνεται από άλλες χώρες, διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής μίας «έτοιμης» λύσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν άνοιξε επίσης την πόρτα σε «ενισχυμένες συνεργασίες» ως προς την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοσθούν σε χώρες που τις επιθυμούν μάλλον παρά στην κλίμακα των 27, όπως επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες σε ορισμένους τομείς.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει τον Μάρτιο σχέδιο για τη δημιουργία νέου πανευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις που θα ονομάζεται «EU Inc».

Το καθεστώς αυτό που ονομάζεται επίσης «28ο νομικό καθεστώς» θα τους επιτρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές του στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
