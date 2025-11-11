newspaper
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 09:00
Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κομισιόν: Σχεδιάζει νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 09:49

Κομισιόν: Σχεδιάζει νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το σχέδιο της Κομισιόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στα κράτη μέλη της ΕΕ - Σκοπεύουν να προσλάβουν αξιωματούχους από τις Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών

Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει ενέργειες για τη δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας πληροφοριών υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουν οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύπτουν με σημερινό δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η μονάδα, που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, σχεδιάζει να προσλάβει υπαλλήλους από όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ε.Ε. προκειμένου να συγκεντρώνει  πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μείωση της αμερικανικής υποστήριξης στην Ευρώπη σε θέματα ασφαλείας έχει πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη εκστρατεία εξοπλισμών από την περίοδο του ψυχρού πολέμου και έχει οδηγήσει την ΕΕ να επανεξετάσει τις εσωτερικές δυνατότητες ασφάλειας.

«Οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ γνωρίζουν πολλά. Η Κομισιόν γνωρίζει πολλά. Χρειαζόμαστε έναν καλύτερο τρόπο να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους εταίρους μας. Στον τομέα των πληροφοριών, πρέπει να δώσεις κάτι για να πάρεις κάτι», είπε μία από τις πηγές στους FT.

Αντιρρήσεις

Η κίνηση αυτή αντιμετωπίζει την αντίθεση ανώτερων αξιωματούχων της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, η οποία εποπτεύει το Κέντρο Πληροφοριών (Intcen) της Ένωσης. Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η νέα υπηρεσία θα καλύψει τα καθήκοντα της υπάρχουσας μονάδας πληροφοριών και θα απειλήσει το μέλλον της.

Το σχέδιο δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά ο οργανισμός στοχεύει να προσλάβει αξιωματούχους από εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε στους FT ότι «εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, εξετάζεται η δημιουργία μιας ειδικής μονάδας εντός της Γενικής Γραμματείας».

«Η ιδέα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «θα βασιστεί στην εμπειρία που έχει οικοδομηθεί εντός της Επιτροπής και… θα συνεργαστεί στενά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS)».

Επιφύλαξη στην ανταλλαγή πληροφοριών

Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί εδώ και καιρό ένα ευαίσθητο θέμα. Μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, με εκτεταμένες δυνατότητες κατασκοπείας, είναι επιφυλακτικές όσον αφορά την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών με τους εταίρους τους. Η εμφάνιση φιλορωσικών κυβερνήσεων σε χώρες όπως η Ουγγαρία έχει περιπλέξει περαιτέρω τη συνεργασία.

Τα κράτη της ΕΕ αναμένεται να αντισταθούν στις κινήσεις της Επιτροπής να δημιουργήσει νέες εξουσίες ασφαλείας για τις Βρυξέλλες, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Πρόσθεσαν όμως ότι εδώ και καιρό υπάρχουν ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα του Intcen, ιδίως εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και των λεγόμενων «υβριδικών απειλών από τη Ρωσία.

«Η Επιτροπή δεν πρόκειται να αρχίσει να στέλνει πράκτορες στο πεδίο», ανέφερε ένας δεύτερος συνομιλητής.

Οι προτάσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν τη στήριξή τους προς την Ευρώπη — και η προσωρινή αναστολή της υποστήριξης πληροφοριών προς την Ουκρανία την άνοιξη — έχουν αναδείξει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ουάσιγκτον όσον αφορά τις δυνατότητες ασφαλείας.

Η νέα μονάδα ακολουθεί την απόφαση της φον ντερ Λάιεν να ιδρύσει ένα ειδικό «κολέγιο ασφάλειας» για τους επιτρόπους της, προκειμένου να ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας και πληροφοριών.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ χρονολογείται από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, οι οποίες ώθησαν τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να αρχίσουν να συγκεντρώνουν απόρρητες πληροφορίες ασφαλείας.

Αυτό τελικά θεσμοθετήθηκε, επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει και άλλα κράτη μέλη και το 2011 εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ.

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

Euronext: Το «ερωτηματικό» των 13,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακή συνεργασία με τον Λίβανο
Ενεργειακή συνεργασία 11.11.25

Στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο

Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με τον Λίβανο «έβγαλε» η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον λιβανέζο υπουργό Ενέργειας, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δυο κρατών.

Σύνταξη
Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου
Διαφθορά 11.11.25

Κολομβία: Νέες κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου

Ο Νικολάς Πέτρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά την εποχή που ήταν βουλευτής. Ήδη έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα και παράνομο πλουτισμό. Έχει παραδεχθεί ότι πήρε χρήματα από βαρόνο ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κούβα: O πρώην υπουργός Οικονομικών δικάζεται για κατασκοπεία
Φυλακή ή εκτέλεση 11.11.25

O πρώην υπουργός Οικονομικών της Κούβας δικάζεται για κατασκοπεία

O πρώην υπουργ;ow Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα, με την δίκη του να ξεκινά αύριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στα καλύτερά του, δίνει λύσεις (και) στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, φανερώνοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κίνηση 11.11.25

Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα - Καθυστερήσεις έως και 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά - Συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή

Σύνταξη
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Απαγόρευση 11.11.25

Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν - Η μουσική αφαιρέθηκε

Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Σύνταξη
Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων – Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος
Σισσίτια «φερετζές» 11.11.25

Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων - Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος

Σισσίτια για τοξικομανείς στο προσκήνιο, διακίνηση ναρκωτικών στο παρασκήνιο - Η σπείρα κέρδιζε χιλιάδες ευρώ και από τη διακίνηση μεταναστών - Οι ρασοφόροι ξάφριζαν και πολλούς celebrities

Σύνταξη
Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο