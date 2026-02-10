newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 05:45

Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Οι πέντε από τους δέκα εργαζόμενους καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας οι οποίοι απήχθησαν στα τέλη του περασμένου μήνα στο Μεξικό βρέθηκαν νεκροί, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η μεξικανική εισαγγελία, αναθεωρώντας προς το χειρότερο προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @EmilioVallejoRL).

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, η εισαγγελία διευκρίνισε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία «ταυτοποίησης πέντε πτωμάτων» που εντοπίστηκαν σε χωράφι «στον δήμο Κονκόρδια, στην πολιτεία Σιναλόα», προσθέτοντας πως εργάζεται για την ταυτοποίηση «άλλων πέντε πτωμάτων».

Τα πτώματα των πέντε εργαζομένων εντοπίστηκαν σε χωράφι «στον δήμο Κονκόρδια, στην πολιτεία Σιναλόα»

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) από το μεξικανικό επιμελητήριο μεταλλείων, στο οποίο ανήκουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και εταιρείες του κλάδου, έκανε λόγο για τρία πτώματα που βρέθηκαν και «ταυτοποιήθηκαν» στη Σιναλόα.

Δέκα εργαζόμενοι της καναδικής εταιρείας Vizsla Silver — όλοι Μεξικανοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου — απήχθησαν την 23η Ιανουαρίου στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά) και έκτοτε βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστούν.

Συγγενείς είπαν πως ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε καταυλισμό εργαζομένων σε μεταλλείο στην Κονκόρδια και τους απήγαγε.

Η καναδική εταιρεία εξήγησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της ότι «ενημερώθηκε από πολλές οικογένειες ότι οι συγγενείς τους, οι συνάδελφοί μας, που απήχθησαν από εργοτάξιο στην Κονκόρδια, στο Μεξικό, βρέθηκαν νεκροί», συμπληρώνοντας πως ανέμενε «επιβεβαίωση των μεξικανικών αρχών».

«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτήν την τραγική έκβαση», δήλωσε ο Μάικλ Κόνερτ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vizsla Silver, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσθέτοντας πως προτεραιότητα για την εταιρεία του είναι να εντοπιστούν «αυτοί που είναι ακόμη αγνοούμενοι».

Δολοφονίες και απαγωγές

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι εντόπισαν πτώματα στην περιοχή όπου έγινε η απαγωγή κι ότι συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Αφότου αναφέρθηκε η απαγωγή, πάνω από 1.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο της έρευνας κι έκαναν αρκετές εφόδους.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία έχουν πολλαπλασιαστεί οι δολοφονίες και οι απαγωγές, εξαιτίας της εσωτερικής σύγκρουσης στο καρτέλ Σιναλόα.

Κατά επίσημους αριθμούς, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.700 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται άλλοι σχεδόν 2.000 που έχουν εξαφανιστεί και χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

