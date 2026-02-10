Οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές καθώς οι εντάσεις με το Ιράν εντάθηκαν από τον Ιανουάριο.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πυραύλους Patriot σε κινητούς εκτοξευτές

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση οι πύραυλοι Patriot να τοποθετηθούν σε κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να επιτεθούν ή να μετακινηθούν αμυντικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Τύμπανα πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν περιορίσει το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, δεν τερματίσει τη στήριξή του σε συμμαχικές ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή και την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Τουρκία και στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση πληγμάτων σε ιρανικό έδαφος θα απαντήσουν χτυπώντας οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην περιοχή.

Αύξηση αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού

Μια σύγκριση δορυφορικών φωτογραφιών από τις αρχές Φεβρουαρίου με εικόνες του Ιανουαρίου δείχνει ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας σε όλη την περιοχή, με αύξηση των αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τον William Goodhind, αναλυτή της εταιρείας Contested Ground.

Στη βάση Αλ-Ουντέιντ, οι πύραυλοι Patriot φαίνονται στις αρχές Φεβρουαρίου τοποθετημένοι πάνω σε βαρέα τακτικά φορτηγά M983 HEMTT. «Η επιλογή αυτή προσδίδει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα στα συστήματα Patriot, επιτρέποντας τη γρήγορη μεταφορά τους σε εναλλακτικά σημεία ή την ταχεία αναδιάταξή τους», ανέφερε ο Goodhind.