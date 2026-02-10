Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.
- Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
- Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές καθώς οι εντάσεις με το Ιράν εντάθηκαν από τον Ιανουάριο.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πυραύλους Patriot σε κινητούς εκτοξευτές
Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση οι πύραυλοι Patriot να τοποθετηθούν σε κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να επιτεθούν ή να μετακινηθούν αμυντικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.
Τύμπανα πολέμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν περιορίσει το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, δεν τερματίσει τη στήριξή του σε συμμαχικές ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή και την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας.
Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Τουρκία και στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση πληγμάτων σε ιρανικό έδαφος θα απαντήσουν χτυπώντας οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην περιοχή.
Αύξηση αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού
Μια σύγκριση δορυφορικών φωτογραφιών από τις αρχές Φεβρουαρίου με εικόνες του Ιανουαρίου δείχνει ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας σε όλη την περιοχή, με αύξηση των αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τον William Goodhind, αναλυτή της εταιρείας Contested Ground.
Στη βάση Αλ-Ουντέιντ, οι πύραυλοι Patriot φαίνονται στις αρχές Φεβρουαρίου τοποθετημένοι πάνω σε βαρέα τακτικά φορτηγά M983 HEMTT. «Η επιλογή αυτή προσδίδει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα στα συστήματα Patriot, επιτρέποντας τη γρήγορη μεταφορά τους σε εναλλακτικά σημεία ή την ταχεία αναδιάταξή τους», ανέφερε ο Goodhind.
- Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
- Serie A: Στο προσκήνιο η επαγγελματική διαιτησία – Πόσα κερδίζουν σήμερα οι ρέφερι
- «Τα λεφτά τον σκότωσαν» – Τι είπε στην κατάθεσή της η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
- Θα μπορούσε να είναι ο… Ρόκι Φέρντιναντ – Η πυγμαχία, ο Τζόσουα και… 100 εκατ. λίρες
- Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
- Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Ολοκλήρωσε τα παιχνίδια του στο EuroCup με βαριά ήττα…
- Ο Τραμπ οδεύει προς επίσημη άρση των περιορισμών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
- Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις