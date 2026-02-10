sports betsson
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10 Φεβρουαρίου 2026, 17:40

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλό «φεγγάρι» και ο προπονητής της ομάδας του λιμανιού, Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από το μπάσκετ που παίζουν οι «ερυθρόλευκοι».

Οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν βρει καλό ρυθμό, οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και το ζητούμενο πλέον είναι η επιστροφή των παικτών που αντιμετώπισαν τραυματισμούς.

Απομένει να δούμε ποιοι εκ των Μόρις, Νιλικίνα, Παπανικολάου, Γιόζεφ και Λαρεντζάκη θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους, για τον σημαντικό αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.

Η αναμέτρηση με την ομάδα του Βελιγραδίου είναι κάτι παραπάνω από σημαντική για τους πειραιώτες αλλά βεβαίως είναι και δύσκολη κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι «ερυθρόλευκοι».

Το παιχνίδι με τους Σέρβους είναι δύσκολο όπως προαναφέραμε, γιατί η ομάδα του Βελιγραδίου διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στα ψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας και μιλάμε για μια ομάδα που έχει μεγάλες δυνατότητες.

Το ματς της Πέμπτης όμως είναι «μονόδρομος» για τους πειραιώτες καθώς ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία ν’ «αγκαλιάσει» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας, αν καταφέρει να πάρει τη νίκη.

Αυτή την στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 17-9 και είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας όμως και παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Φενέρ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός επικρατήσει μεθαύριο του Αστέρα στο ΣΕΦ θα πάει στο 18-9 και θα έχει και «κάβα» το ματς με τους Τούρκους, το οποίο βεβαίως είναι μεγάλο ντέρμπι.

Αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να δείξει μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση στο παιχνίδι με την ομάδα του Βελιγραδίου. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό κι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας κι αυτό φάνηκε για τους «ερυθρόλευκους» στο Ντουμπάι, όπου γνώρισαν την ήττα στην παράταση.

Η ουσία είναι πως οι πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να εκμεταλλευτούν την ανοδική πορεία που έχουν τον τελευταίο ενάμιση μήνα, παρουσιάζοντας και στον αγώνα της Πέμπτης το μπάσκετ που μπορούν να παίξουν, το μπάσκετ βασισμένο στις αρχές του προπονητή τους.

