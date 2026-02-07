Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)
Ο Μόντε Μόρις μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
- Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν
- Αποσύρεται διαφήμιση σοκολάτας έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας
- Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
- Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος λίγο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης.
Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου και βρίσκεται ήδη ένα μήνα στα πιτς. Ωστόσο, δουλεύει σκληρά για την επάνοδό του.
Συγκεκριμένα, ο Μόρις δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνησή του στο ΣΕΦ και ο ίδιος ευστοχεί και σε τρίποντο.
Δείτε το βίντεο του Μόρις
Υπενθυμίζεται ότι ο Μόρις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.
- Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)
- Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
- Η Φλαμένγκο ανοίγει την πόρτα στον Βινίσιους
- Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
- Χορηγοί της… Εφορίας, Χάαλαντ και Σαλάχ
- «Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)
- Για αυτό αλλάζει πρόεδρο η Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις