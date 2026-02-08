sports betsson
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ
Μπάσκετ 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:48

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός, μοιράζοντας 40 ασίστ, είχε ένα εύκολο μεσημέρι απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας επικρατώντας με 102-87σ το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ένα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας και κάνοντας ρεκόρ στις ασίστ με 40, επιβλήθηκε 102-87, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στο 17-0 οι Ερυθρόλευκοι, στο 6-10 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι.

Οι Πειραιώτες έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να μην μπουν σε… μπελάδες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους του τους παίκτες και να ανοίγει το ροτέισον δίνοντας χρόνο σε αθλητές όπως ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Γιώργος Μπουρνελές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 24 πόντους, ενώ οι Ντόντα Χολ και Σάσα Βεζένκοφ είχαν από 14 πόντους, με τον Νετζήπογλου 14 και τον Ταϊρίκ Τζόουνς 10. Από την άλλη πλευρά, οι Κλοντέλ Χάρις και Κένταλ Κόουλμαν μέτρησαν από 18 πόντους και ο Τζόρνταν Τάκερ 16, με τον Νάσο Μπαζίνα να έχει 13 πόντους.

Ο Προμηθέας είχε κάποιες καλές στιγμές μπαίνοντας στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας την απόστασή του από το σκορ, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν για πρώτη φορά το… φράγμα των είκοσι πόντων με το 50-29 στο 16′. Ο Όμηρος Νετζήπογλου με τον Ταϊρίκ Τζόουνς πήραν την σκυτάλη στη συνέχεια και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 57-38.

Ο Ολυμπιακός δεν ανέβασε ρυθμούς, αλλά έβαλε ξανά 100άρα

Στο δεύτερο μέρος, οι Πατρινοί εμφανίστηκαν πιο έτοιμοι και με τον Μπαζίνα να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια έριξε τη διαφορά από τους δέκα πόντους για το 63-54 στο 23′. Η απάντηση όμως του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με συνεχόμενα μακρινά σουτ μπόρεσε να φέρει ξανά τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 83-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο 92-71 στο 33′. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες χαλάρωσαν αρκετά, με πολλά νέα παιδιά να πατούν το παρκέ για να φτάσουμε στο τελικό 102-87.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα*

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Αθλητική Ροή
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Euroleague 08.02.26

Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Euroleague 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

