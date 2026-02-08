Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός, μοιράζοντας 40 ασίστ, είχε ένα εύκολο μεσημέρι απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας επικρατώντας με 102-87σ το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
- «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» - Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα
- Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την επίθεση κατά αντιστράτηγου στη Μόσχα - Παραδόθηκε στη Ρωσία
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ένα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας και κάνοντας ρεκόρ στις ασίστ με 40, επιβλήθηκε 102-87, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στο 17-0 οι Ερυθρόλευκοι, στο 6-10 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι.
Οι Πειραιώτες έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να μην μπουν σε… μπελάδες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους του τους παίκτες και να ανοίγει το ροτέισον δίνοντας χρόνο σε αθλητές όπως ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Γιώργος Μπουρνελές.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 24 πόντους, ενώ οι Ντόντα Χολ και Σάσα Βεζένκοφ είχαν από 14 πόντους, με τον Νετζήπογλου 14 και τον Ταϊρίκ Τζόουνς 10. Από την άλλη πλευρά, οι Κλοντέλ Χάρις και Κένταλ Κόουλμαν μέτρησαν από 18 πόντους και ο Τζόρνταν Τάκερ 16, με τον Νάσο Μπαζίνα να έχει 13 πόντους.
Ο Προμηθέας είχε κάποιες καλές στιγμές μπαίνοντας στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας την απόστασή του από το σκορ, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν για πρώτη φορά το… φράγμα των είκοσι πόντων με το 50-29 στο 16′. Ο Όμηρος Νετζήπογλου με τον Ταϊρίκ Τζόουνς πήραν την σκυτάλη στη συνέχεια και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 57-38.
Ο Ολυμπιακός δεν ανέβασε ρυθμούς, αλλά έβαλε ξανά 100άρα
Στο δεύτερο μέρος, οι Πατρινοί εμφανίστηκαν πιο έτοιμοι και με τον Μπαζίνα να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια έριξε τη διαφορά από τους δέκα πόντους για το 63-54 στο 23′. Η απάντηση όμως του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με συνεχόμενα μακρινά σουτ μπόρεσε να φέρει ξανά τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 83-62.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο 92-71 στο 33′. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες χαλάρωσαν αρκετά, με πολλά νέα παιδιά να πατούν το παρκέ για να φτάσουμε στο τελικό 102-87.
Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87.
Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα*
- Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ
- Γιαννακόπουλος: «Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Χέιζ-Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους»
- «Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
- Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
- Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
- LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
- Ολυμπιακός: Θλάση ο Κόρι Τζόσεφ
- Ο Αλπερέν Σενγκούν απολογήθηκε για την σεξιστική επίθεση σε γυναίκα διαιτητή (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις