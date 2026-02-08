Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ

Ένα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας και κάνοντας ρεκόρ στις ασίστ με 40, επιβλήθηκε 102-87, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στο 17-0 οι Ερυθρόλευκοι, στο 6-10 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι.

Οι Πειραιώτες έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να μην μπουν σε… μπελάδες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους του τους παίκτες και να ανοίγει το ροτέισον δίνοντας χρόνο σε αθλητές όπως ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Γιώργος Μπουρνελές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 24 πόντους, ενώ οι Ντόντα Χολ και Σάσα Βεζένκοφ είχαν από 14 πόντους, με τον Νετζήπογλου 14 και τον Ταϊρίκ Τζόουνς 10. Από την άλλη πλευρά, οι Κλοντέλ Χάρις και Κένταλ Κόουλμαν μέτρησαν από 18 πόντους και ο Τζόρνταν Τάκερ 16, με τον Νάσο Μπαζίνα να έχει 13 πόντους.

Ο Προμηθέας είχε κάποιες καλές στιγμές μπαίνοντας στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας την απόστασή του από το σκορ, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν για πρώτη φορά το… φράγμα των είκοσι πόντων με το 50-29 στο 16′. Ο Όμηρος Νετζήπογλου με τον Ταϊρίκ Τζόουνς πήραν την σκυτάλη στη συνέχεια και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 57-38.

Ο Ολυμπιακός δεν ανέβασε ρυθμούς, αλλά έβαλε ξανά 100άρα

Στο δεύτερο μέρος, οι Πατρινοί εμφανίστηκαν πιο έτοιμοι και με τον Μπαζίνα να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια έριξε τη διαφορά από τους δέκα πόντους για το 63-54 στο 23′. Η απάντηση όμως του Ολυμπιακού ήταν άμεση και με συνεχόμενα μακρινά σουτ μπόρεσε να φέρει ξανά τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 83-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο 92-71 στο 33′. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες χαλάρωσαν αρκετά, με πολλά νέα παιδιά να πατούν το παρκέ για να φτάσουμε στο τελικό 102-87.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87.