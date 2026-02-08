Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague επιστρέφουν στην δράση της Stoiximan GBL, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται τον Προμηθέα (8/2, 13:00) και τους Πράσινους να φιλοξενούνται από την Καρδίτσα (8/2, 16:00), για την 18η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διατηρήσει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα στο Ντουμπάι και την άνετη επικράτηση επί της Βίρτους Μπολόνια.

Με δύο απουσίες ο Ολυμπιακός

Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μόντε Μόρις, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο Προμηθέας θα παραταχθεί στο ΣΕΦ χωρίς τους τραυματίες Ρομπ Γκρέι, Αντώνη Καραγιαννίδη, Κένταλ ΜακΚάλουμ και Λέιτον Χάμοντς.

Τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης θα αποτελέσουν οι Τσιμπούρης-Θεονάς-Τσάνταλη.

Με τις γνωστές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας δεν πήγε στην Καρδίτσα καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό αγκώνα, ενώ εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Υπενθυμίζεται πως εκτός από το εγχώριο ρόστερ είναι ο Μάριους Γκριγκόνις. Για την Καρδίτσα, εκτός παραμένει ο Φράνσις Οκόρο.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τσαρούχα, Μαρινάκης και Αγγελής.