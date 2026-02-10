«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του
Ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί χαρακτήρισε δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον πελάτη του με την υπόθεση Έπσταϊν ως ψευδή και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά.
Ενώ το όνομα του Φρανκ Ριμπερί εμφανίζεται έξι φορές στα αρχεία της «υπόθεσης Έπσταϊν» που δημοσίευσε πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο δικηγόρος του πρώην Γάλλου διεθνούς, Κάρλο Αλμπέρτο Μπρούσα- εμφανιζόμενος στο BFMTV-, μίλησε για «απόλυτη μυθομανία», τονίζοντας ότι «έχουμε να κάνουμε με μια προγραμματισμένη επιχείρηση».
Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου αναφέρεται έξι φορές σε μια δήλωση που αποδίδεται σε τρίτο μέρος, η οποία συζητά βίαια περιστατικά και ένα κύκλωμα πορνείας.
«Ο Φρανκ Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει ενώ ήμουν στον κήπο μου. Είχε αποκτήσει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνσή μου. Αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τον οδήγησαν πίσω στο αυτοκίνητό του», αναφέρει το έγγραφο από τον φάκελο του Αμερικανού επιχειρηματία.
Στο BFMTV, ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί έδωσε εξηγήσεις σε έντονο ύφος, έχοντας νωρίτερα καταγγείλει τις «αποκαλύψεις» ως «ψεύτικες ειδήσεις» σε δελτίο τύπου.
Στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ο Κάρλο Αλμπέρτο Μπρούσα τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της τιμής και της υπόληψης του άλλοτε διεθνούς Γάλλου επιθετικού και της οικογένειάς του. Όπως ανέφερε, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να τιμωρηθούν όσοι διασπείρουν, όπως υποστηρίζει, αυτές τις ανυπόστατες πληροφορίες.
Τι ανέφερε ο δικηγόρος του Ριμπερί
«Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του ατόμου που έγραψε την επιστολή με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2019, στο Μορλαί – μιας γυναίκας – και κάποιου του οποίου το όνομα δεν θα αποκαλύψω», εξήγησε. «Αν έχετε διαβάσει το έγγραφο, ξέρετε ότι είναι γραμμένο από κάποιον σε κατάσταση απόλυτης μυθομανίας επειδή αναφέρεται ο κ. Ριμπερί, έχετε έναν δικηγόρο, τον κ. Κορμιέ (ο οποίος δεν ήταν ποτέ δικηγόρος του και δεν τον γνωρίζει καν προσωπικά αφού είναι δικηγόρος του Μπενζεμά), έχετε προσωπικότητες όπως ο Μπαλκάνι, τραγουδιστές κ.λπ.»
Πριν προσθέσει: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η επιστολή στάλθηκε για να προκαλέσει προβλήματα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό το είδος εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον πολλών ανθρώπων».
Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι «σίγουρα υπάρχουν άτομα που εμπλέκονται σε δίκτυα παιδεραστίας» σε αυτά τα έγγραφα.
