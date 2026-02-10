Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων ,συντασσόμενη επί της ουσίας με την πρωτοβάθμια απόφαση για την οποία είχε ασκηθεί έφεση .

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος .

Απαλλακτική ήταν η εισαγγελική κρίση και για τον καταδικασμένο ως διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη,ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία όπως και για τον δικηγόρο που αντιμετωπίζει το αδίκημα της συνέργειας .«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» τόνισε στο δια ταύτα της πρότασης της η εισαγγελέας .

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε δεν προέκυψε συννενόηση των 11 τότε βουλευτών που κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων σε βαθμό πλημμελήματος, με τον Ηλ. Κασιδιάρη, αφού «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές οι βουλευτές από κανέναν» καθώς και ότι πολλές φορές ακολούθησαν τη συμπολίτευση όπως στον προϋπολογισμό του 2025 και «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία».

Αναφορικά με τον Ηλ. Κασιδιάρη είπε: «Δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες από τον κατηγορούμενο και ότι η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή». Ως προς τον δικηγόρο που κατηγορείται για συνέργεια ανέφερε πως δεν προέκυψε κάτι αφού «δεν υπήρχε περιορισμός στο επισκεπτήριο καθώς ο οποιοσδήποτε μπορούσε να επισκεφθεί τον Ηλ. Κασιδιάρη».

Στη διάρκεια της αγόρευσης της η εισαγγελέας χαρακτήρισε «συγκρουσιακή» την κατάσταση στο κόμμα των Σπαρτιατών μετά τις εκλογές του 2023 λόγω της διαγραφής του βουλευτή Φλώρου που στήριξε υποψηφιότητα Κασιδιάρη για Δήμο Αθηνάς. «Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023. Η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, λίγο αργότερα ο Β. Στίγκας «ανασκεύασε τις δηλώσεις του και μαρτυρία για την εμπλοκή Κασιδιάρη επικαλούμενος αγανάκτηση και ταραχή που είχε προκληθεί από τη συμπεριφορά των βουλετών απέναντί του. Μίλησε για παρεξήγηση ως προϊόν έντασης της στιγμής και πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα».

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης μετά το τέλος των οποίων θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου .