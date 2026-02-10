«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ελευσίνα από τον τραγικό θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, την οποία παρέσυρε η 44χρονη κόρη της στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Η κόρη της ηλικιωμένης μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο, ουρλιάζοντας για βοήθεια ενώ γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Μιλώντας στο MEGA αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει: «Η γυναίκα βρισκόταν καθισμένη στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτη, είχε και κάποιο τραύμα εγώ απ’ ότι κατάλαβα στον λαιμό. Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτή και σφηνωμένη στο δέντρο. Το αυτοκίνητο ήταν ακόμα σε λειτουργία. Η κόρη της ήταν και έκλαιγε προσπαθούσε να την βοηθήσουν με κάποιο τρόπο», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

«Κάλεσα εγώ προσωπικά παρά πολλές φορές πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, το 166 πήρα , τα 112 πήρα για να έρθουν, πήρα πάρα πολλές φορές πρέπει να ήρθαν τουλάχιστον μετά από μισή ώρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος θεωρώ δηλαδή μπορεί και η γυναίκα να είχε σωθεί , εγώ πήρα και ξαναπήρα. Ήταν ξεκάθαρα ένα ατύχημα οι γυναίκες πρέπει να εκείνη την ώρα να είχαν σχολάσει τα παιδάκια να τα είχαν φέρει από το σχολείο απ´ ό,τι κατάλαβα», συνέχισε.

«Η γυναίκα μου είναι σοκ»

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης μιλάει στο Live News αποκαλύπτοντας ότι το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των εγγονιών της 72χρονης, τα οποία φώναζαν κλαίγοντας για τη γιαγιά τους.

«Όταν έκανε όπισθεν βρήκε σε αυτό το σημείο και χτύπησε στον λαιμό και στον θώρακα. Υπήρξε μεγάλη αιμορραγία. Ήταν και τα τρία παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο και είδαν όλο το συμβάν».

Πρόσθεσε πως τα παιδιά του δεν γνωρίζουν ακόμα πως η γιαγιά τους έχει φύγει από τη ζωή.

«Η γυναίκα μου είναι σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει. Η πεθερά μου ήταν άγια. Οδηγούσε τρία χρόνια η γυναίκα μου αλλά είχε το Ν από πίσω γιατί είχε παιδιά».

H κόρη της 72χρονης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δεν μπορεί να πιστέψει ότι από μία στιγμή απροσεξίας η μητέρα της έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Η 72χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.