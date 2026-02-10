Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο
Με προβλήματα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδιού ξεκίνησε η μέρα για τους οδηγούς. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν οι Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασ.Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Βεΐκου, Ηλιουπόλεως, Ποσειδώνος και Βάρης – Κορωπίου.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως γύρω από το λιμάνι, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα αλλά και προς αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/uEiAk0ukpO
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 10, 2026
