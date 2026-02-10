Με προβλήματα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδιού ξεκίνησε η μέρα για τους οδηγούς. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μετ’ εμποδίων.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν οι Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασ.Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Βεΐκου, Ηλιουπόλεως, Ποσειδώνος και Βάρης – Κορωπίου.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, κυρίως γύρω από το λιμάνι, με αρκετούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα αλλά και προς αεροδρόμιο.