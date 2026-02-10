magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.02.2026]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.02.2026]
Ημερήσια 10 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 10.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις κινήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί ενδέχεται – ειδικά το πρωί – να υπάρξουν απαιτητικά και ζόρικα θέματα στον τομέα αυτόν. Δες και κάποιες εναλλακτικές. Δεν είναι κακό! Πάρε τον χρόνο σου και οργάνωσε καλά τα πράγματα, προτού προχωρήσεις. Αυτό είναι προτιμότερο από το να βιαστείς.

DON’TS: Μη βάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου μέσα σε κουτάκια και μετά μην απορείς γιατί δεν μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις. Ίσως αυτό να το καταλάβεις καλύτερα, αν πάρεις μέρος σε πολλές συζητήσεις. Μην αγνοείς την στήριξη που θέλουν να σου δώσουν οι δικοί σου άνθρωποι ή κάποιοι ανώτεροι. Μην λες πολλά πάνω στα νεύρα σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα ερωτικά, παρότι καταλαβαίνεις τι παίζει και τι νιώθεις, χρειάζεσαι λίγο παραπάνω χρόνο, για να βρεις τις κατάλληλες λέξεις να το εκφράσεις φωναχτά. That’s OK! Take your time! Ακολούθα αυτό που σου λέει το ένστικτό σου, ειδικά αν πρόκειται να πάρεις αποφάσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Παράλληλα, απόφυγε τις εντάσεις.

DON’TS: Μην αφήνεις τα νεύρα και την κυκλοθυμία να σε εμποδίζουν στο να επικοινωνήσεις όσο σε ενοχλούν και σε προβληματίζουν. Μην κάνεις σαν σπαστικό παιδί, γιατί έτσι δεν μπορείς να πεις τα πράγματα ξεκάθαρα κι όπως είναι. Άρα άκρη δεν θα βγει! Μην κάνεις αρνητικά ή αχρείαστα σχόλια. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που σε πιάνουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βάλε τις υποχρεώσεις σου σε προτεραιότητα, για να ξέρεις από πού να αρχίσεις. Είναι προτιμότερο να δουλεύεις σταδιακά κι αποτελεσματικά, παρά να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα και τσαπατσούλικα. Νομίζω πως σε ενδιαφέρει η ποιότητα κι όχι ποσότητα, έτσι; Βλέπεις πόσο μαλακά το έφερα; Ενίσχυσε κάπως τις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένταση. Σίγουρα, όμως, δεν πρέπει να μεγαλοποιήσεις τα πράγματα κι εσύ λόγω του ότι είσαι αρκετά κουρασμένος. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που έχουν αβέβαιη κατάληξη. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις και κάποια εναλλακτική στον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις τις ιδέες σου. Γιατί όχι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα πρέπει και να δεις ξεκάθαρα το πως έχουν τα πράγματα, αλλά και να τα αποδεχτείς. Δύσκολη υπόθεση, αλλά δεν σε φοβάμαι! Μπορείς να διοχετεύσεις όλη την ένταση που νιώθεις πάνω στη δουλειά σου και άρα να δώσεις ένα πιο δημιουργικό αποτέλεσμα. Απόφυγε να γίνεις επίμονος σε ανούσιες λεπτομέρειες ή και μαρτυριάρης.

DON’TS: Στα ερωτικά, δεν πρέπει να επηρεαστείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί, γιατί τότε θα γίνεις κι εσύ περίεργος, ανήσυχος, αλλά και κυκλοθυμικός. Μυρίζει μπαρούτι ή είναι ιδέα μου; Μην αποφεύγεις να το συζητήσεις αυτό με τους φίλους σου λόγω του ότι ξέρεις ότι θα σου πουν την αλήθεια και αυτό εσένα δεν σου αρέσει. Κότα!

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα είναι μία καλή μέρα για να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου. Άσε το φλερτ να σε χαλαρώσει και να σε βγάλει για λίγο από τα προβλήματά σου. Δέξου βοήθεια από τους συναδέλφους που θέλουν και μπορούν να στην προσφέρουν. Μάλιστα ίσως να αλλάξει και ο τρόπος που τους βλέπεις. Μείνε μακριά από τις παρασκηνιακές συζητήσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρχει λίγος εκνευρισμός και λίγη ένταση. Αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να επηρεάσει εσένα ή να κάνει άβολο το κλίμα μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου, καθώς δεν θα προχωρήσουν οι δουλειές σας. Καλό είναι και να συμβιβαστείς, αλλά και να ακούσεις τις συμβουλές που μπορούν κάπως να σε διευκολύνουν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τα πράγματα κινούνται γρήγορα και υπάρχουν πολλές και ξαφνικές αλλαγές. Οπότε εσύ πρέπει να είσαι σε μία εγρήγορση, για να μην σε βρουν απροετοίμαστο. Ακόμα κι αν αυτό συμβεί, είναι κρίμα να το καταλάβουν οι υπόλοιποι, καθώς θα χάσεις πόντους αξιοπιστίας. Άσε που μπορεί να γεμίσεις και με νευρικότητα. Χωρίς λόγο όλο αυτό!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να αφήσεις την ένταση που επικρατεί να δημιουργήσει καυγάδες και αντιπαραθέσεις. Ωστόσο δεν πρέπει να συνεχίσεις τις επαφές με τα άτομα που δεν σε σέβονται ή που δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε καθόλου. Μην κάνεις κι εσύ, όμως, σχόλια – φωτιά! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν παίρνεις αποφάσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Έχεις πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου και καλά κάνεις. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να τα ακολουθήσεις μεν, αποφεύγοντας να γίνεις αμετακίνητος δε. Προσάρμοσε τις κινήσεις σου. Άκουσε και- γιατί όχι; – ακολούθησε τις συμβουλές ή τις προτάσεις που σου γίνονται από κάποιους συναδέλφους. Σταμάτα να είσαι είρωνας.

DON’TS: Υπάρχουν πολλά έντονα σκηνικά σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τα αφήσεις να σε παρασύρουν και να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Πώς θα τα διαχειριστείς; Αναρωτιέμαι! Μην αφήσεις τη νευρικότητα που νιώθεις εσύ και ίσως κάποια άτομα από τον κύκλο σου να ανεβάσουν τους τόνους, γιατί θα υπάρξουν καυγάδες.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού βλέπεις πως οι τόνοι στη δουλειά ανεβαίνουν για πλάκα ή πως το κλίμα μέσα στη σχέση σου είναι αρκετά έντονο, εσύ γιατί επιμένεις να ρίχνεις λάδι στη φωτιά; Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις – ματ, για να βάλεις όρια εκεί που πρέπει. Το ξέρω πως δεν είσαι σε φάση για συζητήσεις ξεκαθαρίσματος, αλλά πρέπει να γίνουν. That’s life! Προχώρα!

DON’TS: Μην σοκαριστείς από τις αποκαλύψεις που θα σου γίνουν, καθώς είχες υποψίες για τις καταστάσεις αυτές από το προηγούμενο διάστημα. Άρα απλά επιβεβαιώνεσαι. Πού το κακό; Μην κωλώσεις να διαπραγματευτείς αυτά που θέλεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Ωστόσο μην επιμένεις εκεί που βλέπεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποδοχής.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, προτείνω να κάνεις οργανωμένες κινήσεις, για να περάσεις κάτω από το χαλάκι την ένταση και την πολλή πληροφορία που υπάρχει σήμερα. Παράλληλα, μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση και να βάλεις τα πάντα στη θέση τους. Από άτομα μέχρι και απλές καταστάσεις. Απόφυγε να απαντήσεις σε σχόλια που ακούς.

DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω του ότι η μέρα ξεκινάει ήδη από το πρωί με ένταση και νεύρα. Ακόμα δεν έμαθες να τα διαχειρίζεσαι; Στα επαγγελματικά, μη βγεις εκτός προγράμματος λόγω του ότι και οι εξελίξεις είναι γρήγορες, αλλά κι εσύ είσαι αρκετά κουρασμένος. Μην συζητάς για πράγματα που θα σε βάλουν σε μπελάδες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα η μέρα απαιτεί ψυχραιμία γενικώς. Επειδή έχεις τα νεύρα σου, σου προτείνω να κινηθείς λίγο πιο ατομικά. Σταμάτα να σκέφτεσαι πως η εικόνα σου θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις- ειδικά αν δεν τις ορίζεις εσύ. Βέβαια αν βάλεις τα δεδομένα που έχεις σε σωστή σειρά, θα καταλάβεις και τι ζητούν οι άλλοι από εσένα. Άρα θα είσαι πιο έτοιμος.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, για να μπορέσεις να εξετάσεις το συναισθηματικό – ψυχολογικό σου κομμάτι. Η αλήθεια είναι πως έχεις ανάγκη από ξεκούραση και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου, άρα μην έχεις πολλά πολλά. Μέχρι να νιώσεις καλύτερα! Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μην κάνεις σχόλια για όλα αυτά που παρατηρείς δε.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κινήσου ατομικά, για να μπορέσεις να οργανωθείς από εσύ το θέλεις. Εξέτασε ξανά τα οικονομικά σου, αλλά λίγο πιο προσεκτικά αυτή τη φορά. Μίλησε στους φίλους που ξέρεις ότι σε ακούν, καθώς ξέρουν και να σου δίνουν τις καλύτερες συμβουλές. Το θέμα είναι εσύ θα τους ακούσεις; Άλλαξε τρόπο επικοινωνίας και σταμάτα να είσαι επιθετικός.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα παρατηρήσεις πως δεν αλλάζουν πολλά από αυτά που έχεις επισημάνει. Το σημαντικό είναι να μην εκνευριστείς και να μην πιεστείς. Ούτε και να πιέσεις τους άλλους είναι λύση βέβαια. Γιατί; Γιατί έτσι μπορεί να μπουν εμπόδια στις δουλειές που έχεις αναλάβει να κάνεις μόνος. Άρα μόνο κακό θα σου κάνεις. Α καλά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο από το πρωί. Επειδή υπάρχει μία γενικευμένη ένταση στην ατμόσφαιρα, προτείνω να αποφύγεις να πεις το οτιδήποτε και να αφήσεις τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Αν δε δεις τα αποτελέσματα που θες, τότε το συζητάμε ξανά! Γενικά μείνε μακριά από οτιδήποτε μπορεί να σε εκθέσει. Οργανώσου καλά!

DON’TS: Μην ξεκινάς να κάνεις κάτι, αν δεν έχεις οργανωθεί εξαρχής. Μην επηρεαστείς από το γεγονός ότι τα ερωτικά σου είναι κάπως. Μη διστάσεις να εκτονώσεις, όμως, όλη αυτή την ένταση μέσα σε κάτι το πιο δημιουργικό. Μην αγνοείς τις μικρές λεπτομέρειες μεν, που κάνουν τη μεγάλη διαφορά δε, γιατί αυτές μπορούν να σου κερδίσουν πόντους.

