DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις κινήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά, γιατί ενδέχεται – ειδικά το πρωί – να υπάρξουν απαιτητικά και ζόρικα θέματα στον τομέα αυτόν. Δες και κάποιες εναλλακτικές. Δεν είναι κακό! Πάρε τον χρόνο σου και οργάνωσε καλά τα πράγματα, προτού προχωρήσεις. Αυτό είναι προτιμότερο από το να βιαστείς.

DON’TS: Μη βάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου μέσα σε κουτάκια και μετά μην απορείς γιατί δεν μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις. Ίσως αυτό να το καταλάβεις καλύτερα, αν πάρεις μέρος σε πολλές συζητήσεις. Μην αγνοείς την στήριξη που θέλουν να σου δώσουν οι δικοί σου άνθρωποι ή κάποιοι ανώτεροι. Μην λες πολλά πάνω στα νεύρα σου.