Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη: Χώρισε μετά από 2 χρόνια σχέσης με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη

Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη και Γιώργος Ζώης δεν είναι πλέον μαζί.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», η γνωστή ηθοποιός και ο σκηνοθέτης χώρισαν αθόρυβα λίγο πριν την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι δυο καλλιτέχνες ήταν ζευγάρι περίπου δύο χρόνια, ωστόσο κρατούσαν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη – Γιώργος Ζώης: Πότε ήρθε ο χωρισμός

Στη διάρκεια της εκπομπής, η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη ανέφερε για την πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Αθώοι» που προβάλλεται στο MEGA και τον σκηνοθέτη:

«Χώρισαν. Πήρε την απόφαση λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν τους άρεσε πολύ να μιλούν για τη σχέση τους. Δε ζουν πλέον μαζί στο ίδιο σπίτι. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τη μια πλευρά. Ήταν πολύ σοβαρή σχέση κι έσκασε σαν κεραυνός αυτή η είδηση».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Κρατά την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο Γιώργος Ζώης δεν είχαν μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, αλλά η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους στο Instagram της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Vita, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της υποκριτικής:

«Κι εγώ που είμαι 32 χρονών και θεωρώ ότι είμαι μια νέα γυναίκα έχω δεχθεί σχόλια τύπου «καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για το ρόλο». Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες.

Ναι, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, και στο επάγγελμά μας ακόμα περισσότερο γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι θα πει όμως “τελειότητα”»