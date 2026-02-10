magazin
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη: Χώρισε μετά από 2 χρόνια σχέσης με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη
Fizz 10 Φεβρουαρίου 2026, 12:46

Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη: Χώρισε μετά από 2 χρόνια σχέσης με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη

Η Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα τη φήμη.

Σύνταξη
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη και Γιώργος Ζώης δεν είναι πλέον μαζί.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», η γνωστή ηθοποιός και ο σκηνοθέτης χώρισαν αθόρυβα λίγο πριν την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι δυο καλλιτέχνες ήταν ζευγάρι περίπου δύο χρόνια, ωστόσο κρατούσαν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη – Γιώργος Ζώης: Πότε ήρθε ο χωρισμός

Στη διάρκεια της εκπομπής, η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη ανέφερε για την πρωταγωνίστρια της σειράς «Οι Αθώοι» που προβάλλεται στο MEGA και τον σκηνοθέτη:

«Χώρισαν. Πήρε την απόφαση λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν τους άρεσε πολύ να μιλούν για τη σχέση τους. Δε ζουν πλέον μαζί στο ίδιο σπίτι. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τη μια πλευρά. Ήταν πολύ σοβαρή σχέση κι έσκασε σαν κεραυνός αυτή η είδηση».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Κρατά την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο Γιώργος Ζώης δεν είχαν μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, αλλά η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους στο Instagram της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Vita, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της υποκριτικής:

«Κι εγώ που είμαι 32 χρονών και θεωρώ ότι είμαι μια νέα γυναίκα έχω δεχθεί σχόλια τύπου «καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για το ρόλο». Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες.

Ναι, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, και στο επάγγελμά μας ακόμα περισσότερο γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι θα πει όμως "τελειότητα"»

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
Euroleague 10.02.26

Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

