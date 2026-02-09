Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα υποδεχτεί τον Σι Τζινπίνγκ «προς το τέλος της χρονιάς» στον Λευκό Οίκο
Ο Σι Τζινπίνγκ «θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς», διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.
- De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
- Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
- Χρήση ελαστικών βλημάτων προτείνει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πως λογαριάζει να υποδεχθεί τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ περί «το τέλος της χρονιάς», προκειμένου να συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Σι).
«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.
«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση»
Ο Λευκός Οίκος συγκρούστηκε με το Πεκίνο για το εμπόριο, αλλά κατέληξε σε ευρεία συμφωνία έπειτα από μια σημαντική κλιμάκωση την περασμένη άνοιξη.
Παρά τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησής τους από την κινεζική βιομηχανία, οι δύο χώρες παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες οικονομικά.
Ο Σι, ο οποίος επισκέφθηκε τελευταία φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, προειδοποίησε την Τετάρτη τον Τραμπ να ενεργήσει με «σύνεση» σ’ ό,τι αφορά στην πώληση όπλων στην αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της.
Ο κινέζος ηγέτης εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι τα διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, θα μπορούσαν να επιλυθούν φιλικά μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.
Αρνηση για τα πυρηνικά
«Αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ένα προς ένα και χτίζοντας συνεχώς αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε να βρούμε έναν σωστό τρόπο για να τα πάνε καλά οι δύο χώρες», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα για να τεθούν νέα όρια στα πυρηνικά όπλα, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο».
- Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα υποδεχτεί τον Σι Τζινπίνγκ «προς το τέλος της χρονιάς» στον Λευκό Οίκο
- Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές έναντι του ακροδεξιού Βεντούρα
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες
- Ο φόβος για την AI, νέα πραγματικότητα στη Wall Street
- Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις