Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πως λογαριάζει να υποδεχθεί τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ περί «το τέλος της χρονιάς», προκειμένου να συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Σι).

«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.

Ο Λευκός Οίκος συγκρούστηκε με το Πεκίνο για το εμπόριο, αλλά κατέληξε σε ευρεία συμφωνία έπειτα από μια σημαντική κλιμάκωση την περασμένη άνοιξη.

Παρά τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησής τους από την κινεζική βιομηχανία, οι δύο χώρες παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες οικονομικά.

Ο Σι, ο οποίος επισκέφθηκε τελευταία φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, προειδοποίησε την Τετάρτη τον Τραμπ να ενεργήσει με «σύνεση» σ’ ό,τι αφορά στην πώληση όπλων στην αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της.

Ο κινέζος ηγέτης εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι τα διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, θα μπορούσαν να επιλυθούν φιλικά μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Αρνηση για τα πυρηνικά

«Αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ένα προς ένα και χτίζοντας συνεχώς αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε να βρούμε έναν σωστό τρόπο για να τα πάνε καλά οι δύο χώρες», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα για να τεθούν νέα όρια στα πυρηνικά όπλα, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο».