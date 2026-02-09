Ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

Εντονα φαινόμενα καταγράφονται σε Νίκαια, Υμηττό, Δάφνη, Ηλιούπολη, αλλά και Φάληρο.

Ο νέος κύκλος κακοκαιρίας ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές, ενώ στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα ανατολικά από το απόγευμα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.