Καιρός: Τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη – Τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα

Μια βροχερή εβδομάδα θα πρέπει να αναμένουμε σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Τσικνοπέμπτη και το παραδοσιακό «τσίκνισμα» καθώς από τις «ορέξεις» του καιρού θα κριθεί ο χρόνος και ο τόπος του ψησίματος.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Από τη Δευτέρα ξεκινά νέος κύκλος κακοκαιρίας ο οποίος αναμένεται να διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Συμφωνούν οι μετεωρολόγοι για την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη το σκηνικό του καιρού θα είναι έτσι άστατο με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει επίσης βροχές. Για την Τσικνοπέμπτη η πρόγνωση λέει πως το πρωί θα έχουμε βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά. Προς το βράδυ θα έχουμε δυνατές βροχές στα δυτικά, στην Κρήτη και στα ανατολικά νησιωτικά. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνονται βροχές μέχρι το μεσημέρι, αλλά αργότερα θα έχουμε φαινόμενα.

O Γιώργος Τσατραφύλλιας την Τσικνοπέμπτη προβλέπει πως ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές χωρίς «σοβαρό κρύο».

Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές σε ανατολικό Αιγαίο και δυτικά αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται… pic.twitter.com/Ziogink4o9 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 7, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για τη συγκεκριμένη ημέρα η πρόγνωση στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει: «Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και αρχικά στα νότια και ανατολικά πελάγη και από το απόγευμα και στο Ιόνιο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο».