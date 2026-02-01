Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν διανομείς την Τσικνοπέμπτη

Νέες κινητοποιήσεις με αιχμή την Τσικνοπέμπτη ανακοινώνουν οι εργαζόμενοι της efood. Το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής προχωρά σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ στη δράση συμμετέχουν και τα σωματεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Βόλο, διαμορφώνοντας συνθήκες πανελλαδικής κινητοποίησης.

«Από τον καθημερινό αγώνα δρόμου, βγαίνουμε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Οι στάσεις εργασίας στις 28–29 Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Με την 24ωρη απεργία της 12ης Φλεβάρη (Τσικνοπέμπτη) διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις μισθών για όλους, ανεξαρτήτως ειδικότητας – από διανομείς και υπαλλήλους γραφείου έως εργαζόμενους σε αποθήκες και μάρκετ. Στο πλαίσιο των αιτημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αποδοχές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους freelancers.

Παράλληλα, ζητείται η δυνατότητα μετατροπής της σχέσης εργασίας από freelancer σε μισθωτή για όσους το επιθυμούν, καθώς και η κατάργηση των εργολαβιών με απευθείας προσλήψεις στην efood.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί μοτοπορεία, με ώρα έναρξης τις 11 π.μ. και σημείο συγκέντρωσης το KFC Αμπελοκήπων, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Η πορεία θα καταλήξει στα γραφεία της εταιρείας.

«ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ (μαζί με τα σωματεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Βόλο):

• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood

(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ)

• Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

• Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

• Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood».