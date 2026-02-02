Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
03.02.2026
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για επικό ψήσιμο
Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για επικό ψήσιμο

Το απόλυτο BBQ setup για να σας μείνει η φετινή Τσικνοπέμπτη... αξέχαστη!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια αφορμή για ψήσιμο, είναι η μέρα που το σπίτι μεταμορφώνεται σε πραγματικό grill‑spot. Η παρέα μαζεύεται, οι μυρωδιές γεμίζουν τον χώρο και η διάθεση ανεβαίνει πριν καν ανάψει η πρώτη φλόγα. Κι όταν το κάνεις στο σπίτι, έχεις τον απόλυτο έλεγχο: από το πώς θα στηθεί ο χώρος μέχρι το πώς θα βγει το κάθε κομμάτι κρέατος, ζουμερό και καλοψημένο.

Με τις ψησταριές και τα αξεσουάρ που διαλέξαμε για εσένα, μπορείς να στήσεις ένα BBQ που θα κάνει ακόμη και τους πιο έμπειρους grill masters να ζηλέψουν — και την παρέα να ανυπομονεί για την επόμενη φορά.

Για όσους θέλουν την Τσικνοπέμπτη… όπως παλιά

Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την αυθεντική εμπειρία του κάρβουνου. Η ψησταριά κάρβουνου Bormann BBQ1145 με καπάκι και μεγάλη επιφάνεια ψησίματος είναι ιδανική για να «σηκώσει» όλη την παρέα. Το καπάκι κρατά τη θερμότητα σταθερή, το κάρβουνο δίνει αυτό το χαρακτηριστικό smokey άρωμα και το αποτέλεσμα θυμίζει ταβέρνα… αλλά στο σπίτι σου.

Και αν θες κάτι πιο ευέλικτο, τότε μια mini φορητή ψησταριά κάρβουνου είναι η τέλεια λύση για μικρούς χώρους ή για όσους θέλουν να ψήνουν παντού. Ελαφριά, πρακτική και έτοιμη να στηθεί σε μπαλκόνι, αυλή ή ακόμη και να μεταφερθεί σε φίλους. Είναι η ψησταριά που σε βγάζει ασπροπρόσωπο όταν θες κάτι γρήγορο αλλά ποιοτικό.

Υγραέριο για ακρίβεια στο ψήσιμο

Αν θες έλεγχο και επαγγελματικό αποτέλεσμα, οι ψησταριές υγραερίου είναι το μυστικό. Η Bormann BBQ5050 με 4 εστίες και πλαϊνό μάτι σου επιτρέπει να ψήνεις διαφορετικά κρέατα ταυτόχρονα, χωρίς να αγχώνεσαι για θερμοκρασίες. Από μπριζόλες μέχρι λαχανικά, όλα γίνονται με ακρίβεια και βέλτιστη ταχύτητα.

Βέβαια, η Broil King BK 310 ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο. Με μαντεμένιες σχάρες που κρατούν τη θερμότητα και δίνουν τέλειο searing, είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να νιώθουν ότι ψήνουν σε επαγγελματικό grill. Σταθερή θερμοκρασία, γρήγορη προθέρμανση και άνεση που κάνει το ψήσιμο… απόλαυση.

Τσικνοπέμπτη χωρίς καπνό, χωρίς άγχος

Για όσους ζουν σε διαμέρισμα ή θέλουν μια καθαρή, γρήγορη λύση, οι ηλεκτρικές ψησταριές είναι ιδανικές. Η Bormann BBQ1050 προσφέρει σταθερή θερμοκρασία, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και καπάκι για σωστό ψήσιμο, χωρίς καπνό και χωρίς περιορισμούς ως προς τον χώρο.

Η επιτραπέζια ψησταριά Primo είναι ακόμη πιο compact, ιδανική για μικρά μπαλκόνια ή για όσους θέλουν να ψήνουν χωρίς να γεμίζουν τον χώρο μυρωδιές. Παρά το μέγεθός της, δίνει ομοιόμορφο ψήσιμο και κρατά τα κρέατα ζουμερά.

Και για τις «έκτακτες» καταστάσεις ή για τις εξορμήσεις στη φύση, η Casus Grill μιας χρήσης είναι η πιο πρακτική λύση: οικολογική, ελαφριά και έτοιμη για χρήση όπου κι αν βρίσκεσαι.

Τα εργαλεία που κάνουν έναν ψήστη… master

Το καλό ψήσιμο δεν είναι μόνο θέμα ψησταριάς, είναι και θέμα εργαλείων. Το Adler BBQ Tool Set με σπάτουλα και λαβίδα σου δίνει τον έλεγχο στη σχάρα, ώστε να γυρίζεις τα κρέατα με ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ τα γάντια ψησίματος είναι απαραίτητα για να δουλεύεις άνετα πάνω από τη φωτιά, χωρίς να φοβάσαι τη θερμότητα.

Και φυσικά, το καθαριστικό Landmann κρατά τη σχάρα σου καθαρή και έτοιμη για την επόμενη φορά, γιατί η καθαριότητα είναι το μυστικό για σωστό ψήσιμο και καλύτερη γεύση.

Θα τα βρεις όλα και ακόμα περισσότερα, στις πιο δυνατές χειμερινές εκπτώσεις, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε ψησταριές και αξεσουάρ για ψησταριές, ενώ θα τα παραλάβεις όλα εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Μάλιστα, με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια
Στην Γκαλερί Σκουφά 02.02.26

Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια

Με άμεση γλώσσα, αυτοσαρκασμό και αναρχικό χιούμορ, ο Νίκος Λαγός αναζητά μικρές ρωγμές ευτυχίας μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Εγκαίνια: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
Δικαίωση για το χαμό του γιου του ζητά ο πατέρας του 27χρονου – «Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε»
Ελλάδα 03.02.26

«Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε» - Δικαίωση για το χαμό του 27χρονου ζητά ο πατέρας του - Το άγνωστο περιστατικό πριν 2,5 μήνες

Ο πατέρας του 27χρονου υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν κάποιοι απειλούσαν το γιο του, συμπληρώνοντας ότι είναι σίγουρος πως η ΕΛ.ΑΣ. θα καταφέρει να συλλάβει τους δράστες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης
«Μεθόδευση συγκάλυψης» 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης

«Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μαξίμου», λένε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Επιδρομές στην Ελλάδα 03.02.26

Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας

Στο πλαίσιο των ερευνών για το σαμποτάζ, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στο Αμβούργο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία
Κόσμος 03.02.26

Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία

«Όλο οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
