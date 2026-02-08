newspaper
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες. Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες που θα επικρατούν, ενδέχεται κατά τόπους να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή».

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ακόμη ότι «όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ωστόσο στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα άνοδος. Σε γενικές γραμμές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, τουλάχιστον έως τα μέσα του μήνα».

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Αστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Υπομονή 08.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Ελλάδα 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Ελλάδα 08.02.26

Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
